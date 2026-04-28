En el marco de una recorrida por las obras de remodelación del edificio del frontón de pelota vasca ubicado en el Real de San Carlos, el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional, PN) expresó la intención de que esas obras sean inauguradas en octubre, en paralelo a la realización del Mundial de ese deporte en Argentina.

Rodríguez explicó que la competencia “cuenta con varias disciplinas” y “cabe la posibilidad” de que una de ellas, denominada Jai Alai, se juegue en el recinto coloniense.

“No está confirmado 100% pero es posible que contemos desde el 16 al 22 de octubre con deportistas de México, España, Estados Unidos y Francia”, adelantó. “Sería un sueño inaugurar este edificio con un campeonato mundial de esta magnitud”, expresó el jefe comunal.

Rodríguez comentó además que en el edificio estará instalada la Dirección de Deportes de la comuna y que “seguramente ese espacio sea utilizado para diversas actividades deportivas”.

Inversión 100% con fondos de la comuna

El intendente explicó que la realización de la obra demanda una inversión de 200 millones de pesos, que es 100% financiada por el gobierno departamental”. “Todo sale de la plata de los colonienses”, resaltó.

No obstante, dijo que para mejorar algún aspecto deportivo relacionado con el “rebote móvil” de la cancha “estarían faltando unos 300.000 dólares”. “Seguramente a principios de junio iremos al País Vasco junto con representantes de la Junta Departamental para solicitar una ayuda económica”, agregó. Según supo la diaria, Rodríguez invitó al presidente de la Junta Departamental, Félix Osinaga, a la secretaria ejecutiva, Claudia Maciel, y a los coordinadores de las bancadas del PN, el Frente Amplio y el Partido Colorado para que lo acompañen.

Por su parte, el director de Planeamiento y Patrimonio de la Intendencia de Colonia, Walter Debenedetti, dijo que esperan “finalizar las obras a finales de agosto” para, luego, “en setiembre tener un tiempo de corrección que siempre ocurre en estos trabajos” y, si “todo sale bien, como lo viene anunciando el intendente, a mediados de octubre tendremos competencia internacional”.

A partir de entonces, “Colonia volverá a tener diferentes actividades deportivas internacionales que hasta ahora no teníamos”, valoró De Benedetti. En ese sentido, dijo que “este será un espacio polifuncional que contará con mucha intensidad de actividades”.

El funcionario comentó que el recinto contará con un espacio para 1.000 espectadores sentados, con acceso por escaleras y ascensores “para que todo el público pueda utilizarlo de la mejor manera”. Agregó que en el edificio funcionarán, además de la Dirección de Deportes, la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo y el Archivo Histórico de Colonia del Sacramento.

En el exterior del edificio, en el espacio público se diseñará una plaza para que “todos los colonienses la utilicen, ya que en el barrio no hay un espacio de esta magnitud”, explicó De Benedetti. También se contará con un estacionamiento para 100 vehículos, detalló el funcionario.