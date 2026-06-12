3.962 personas se anotaron para 195 cupos de Uruguay Impulsa en Colonia

En paralelo, 106 personas comenzaron a participar en el Plan Accesos del Ministerio de Desarrollo Social.

Un total de 3.962 personas se inscribieron en el departamento de Colonia para acceder a alguno de los 195 cupos disponibles del programa Uruguay Impulsa, la iniciativa de trabajo protegido impulsada por el gobierno nacional en coordinación con las intendencias departamentales.

Las inscripciones cerraron este miércoles y el sorteo que definirá a las personas beneficiarias se realizará el 22 de junio. A nivel nacional se registraron 136.822 inscripciones para los 5.200 cupos previstos en la edición 2026 del programa.

En Colonia del Sacramento se anotaron 1.078 personas, mientras que en Carmelo lo hicieron 1.055. Les siguieron Juan Lacaze, con 517 inscriptos; Nueva Palmira, con 302; Rosario, con 222; Nueva Helvecia, con 184; Tarariras, con 160; Ombúes de Lavalle, con 156; Florencio Sánchez, con 105; Colonia Valdense, con 59; Conchillas, con 57; Cufré, con 32; La Paz, con 23; y Miguelete, con 12, según detalló Radio del Oeste.

La cantidad de postulantes supone una relación de más de 20 aspirantes por cada cupo disponible en el departamento.

El programa está dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 65 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Combina tareas operativas desarrolladas en coordinación con las intendencias con instancias de capacitación orientadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral futura.

La coordinación de Uruguay Impulsa en la Intendencia de Colonia está a cargo de la directora de Limpieza, Patricia Gaona.

De acuerdo con los datos proporcionados por la comuna, la cantidad de personas inscriptas fue inferior a la registrada el año pasado, cuando se habían anotado cerca de 5.000 personas.

Más de un centenar de personas en Accesos

En tanto, esta semana comenzó una nueva edición del Plan Accesos, el programa sociolaboral del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que en Colonia involucra a 106 situaciones familiares.

Accesos se desarrolla todos los años por ley y promueve la realización de prácticas laborales en organismos públicos orientadas al fortalecimiento de habilidades para el empleo. Los participantes reciben como contraprestación un salario mínimo nacional durante siete meses.

Las personas beneficiarias son seleccionadas entre quienes reciben prestaciones del Mides y desarrollan tareas en distintas dependencias públicas.

A comienzos de esta semana fueron recibidos los participantes de las localidades de Colonia del Sacramento y Tarariras, dando inicio formal a la sexta edición del programa en el departamento.

La distribución territorial prevé la participación de 30 personas en Colonia del Sacramento, 20 en Juan Lacaze, 15 en Carmelo, 15 en Rosario, 10 en Nueva Palmira, cinco en Nueva Helvecia, cinco en Ombúes de Lavalle y cinco en Tarariras.

El director departamental del Mides, Maxi Olaverry, explicó en diálogo con medios locales que el programa se extenderá hasta fin de año y señaló que este año también contempla cupos para personas que se desempeñaban como cuidacoches, luego de la derogación de la ordenanza que regulaba esa actividad, así como para personas en situación de calle.

Olaverry agregó que menos del 20% de los participantes logra insertarse posteriormente en el mercado laboral formal a través de las denominadas empresas madrinas.