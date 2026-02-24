Con los votos de los 19 ediles que conforman la bancada nacionalista, la Junta de Colonia aprobó un proyecto que apunta a derogar la actividad de los cuidadores de vehículos, algo que causó malestar en ediles del Frente Amplio (FA) por “la liviandad” con la que se trató el tema. Los ediles nacionalistas arguyeron motivos de seguridad a la hora de promover esa iniciativa y cuestionaron el accionar de varias personas que están inscritas en el registro de cuidadores de vehículos. En tanto, no hubo representación colorada al momento de esa votación, ya que la titular de la única banca que posee esa colectividad, Malvina Saret, no estaba presente en sala.

El edil frenteamplista Emmanuel Martínez dijo a la diaria que “en media hora pasamos de discutir la refinanciación de una deuda a un emprendimiento millonario a prohibirle el sustento a 21 personas que cuidan autos a cambio de monedas para comer todos los días”. En ese sentido, continuó: “Se argumenta que estas personas pueden ocasionarle problemas a la intendencia, pero en 22 años no ha habido un solo reclamo”.

El edil frenteamplista señaló que el argumento principal del Partido Nacional (PN) “es que son personas violentas, con adicciones y problemas de salud mental”. “En Uruguay, con los índices que tenemos con respecto al consumo problemático, a la violencia y a la salud mental, que se use eso para que estigmatizar a las personas es terrible”, añadió.

Por su parte, el edil socialista Enzo Poggio emitió un comunicado en el que señaló que “hacer política es ante todo cuidar a las personas” y la propuesta del PN para derogar esa normativa “tiene un espíritu completamente opuesto”. “La ley, mal o bien, actualizada o no, está hecha para regular, para proteger y, en este caso, se ha decidido retirarla”, indicó Poggio, y agregó que, “en definitiva, se le quita la necesaria protección del Estado a una porción de la población que sufre situaciones de alta vulnerabilidad”.

Poggio consideró que “esta medida está estrechamente ligada al concepto de aporofobia, que refiere al odio, rechazo y desprecio al pobre”. “¿Qué tipo de política puede ser construida para el bien de todos los colonienses a partir del odio?”, se preguntó Poggio, y concluyó que: “el PN busca la criminalización de la pobreza, la eliminación del pobre por la fuerza, con una agenda profundamente regresiva en materia social”.

El joven edil, al igual que Martínez, lamentó que el plenario haya hecho suyo el pedido del edil nacionalista Julio Basanta tendiente a que solo dos representantes pudieran justificar ambas posturas en la discusión previa a la votación.