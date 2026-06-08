Transportistas se movilizaron en Nueva Palmira contra la guía electrónica de carga y reclamaron una rebaja del gasoil

Los manifestantes cuestionan que la nueva herramienta fue diseñada sin consultar al sector y advierten que generará más burocracia; el gobierno asegura que la guía busca mejorar los controles y que todavía no se aplicarán sanciones.

Decenas de transportistas, productores rurales y contratistas se movilizaron este lunes en los accesos al puerto de Nueva Palmira, en el marco de un paro nacional convocado por grupos de autoconvocados que rechazan la implementación de la Guía Electrónica de Carga (GEC) impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y reclaman una reducción en el precio del gasoil.

La protesta formó parte de una jornada de movilizaciones en distintos puntos del país. Según señalaron participantes de la concentración, durante la jornada hubo más de 20 puntos de protesta, aunque en Nueva Palmira no se realizaron cortes totales de circulación.

Los manifestantes sostienen que la nueva guía electrónica implicará mayores exigencias administrativas para los pequeños transportistas y cuestionan que su implementación no haya sido discutida suficientemente con quienes se desempeñan en la actividad.

“Fundamentalmente es un no a la guía”, expresó uno de los transportistas entrevistados por Canal ABC de Nueva Palmira. Otro agregó que la nueva modalidad “sería una burocracia terrible” y aseguró que el sector no fue consultado adecuadamente. “No se habló con la gente que realmente conoce el trabajo, como somos nosotros”, afirmó.

Durante la movilización también se plantearon otros reclamos vinculados a las condiciones laborales de los choferes. Los transportistas mencionaron las largas esperas para descargar en plantas y terminales, la falta de infraestructura adecuada para quienes permanecen varias horas en la ruta, y la necesidad de establecer mecanismos de compensación económica por los tiempos de espera.

Uno de los participantes señaló que muchos problemas del sector trascienden la discusión sobre la guía electrónica y abarcan aspectos vinculados al funcionamiento general de la cadena logística. “Hay gente que pasa horas esperando para descargar y nadie le da una respuesta”, dijo.

Reclamo por el combustible

Junto al rechazo de la Guía Electrónica de Carga, la plataforma de reivindicaciones incluyó el reclamo por una rebaja en el precio del gasoil, un aspecto que los transportistas consideran central para la rentabilidad de la actividad.

Los manifestantes sostienen que el costo del combustible continúa siendo uno de los principales componentes de los gastos operativos del transporte de carga, y afirman que los ajustes de los últimos meses han incrementado las dificultades para sostener la actividad, especialmente entre pequeños empresarios y trabajadores independientes.

La posición del MTOP

La movilización se produjo pese a que semanas atrás el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció que aún no hay una fecha definida para comenzar a fiscalizar el uso obligatorio de la Guía Electrónica de Carga y que se introducirán modificaciones para atender algunos de los planteos del sector.

Tras una reunión con representantes de los transportistas, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, señaló que la herramienta forma parte de una estrategia para fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad de las cargas, aunque reconoció la necesidad de ajustar aspectos de su funcionamiento.

Según informó el MTOP, actualmente no se están aplicando multas vinculadas al sistema y tampoco se ha fijado una fecha para el inicio de la fiscalización. Asimismo, el ministerio aseguró que la guía no tendrá costo para los usuarios.

De acuerdo con la información proporcionada por el MTOP, la Guía Electrónica de Carga permitirá registrar datos sobre el viaje, el conductor, el vehículo, el origen y destino de la mercadería y las características de la carga transportada. Para las autoridades, la herramienta contribuirá a mejorar la regulación del mercado y las capacidades de control del Estado.

En declaraciones recogidas por la diaria a fines de mayo, Etcheverry sostuvo que el objetivo de la medida no es generar nuevas dificultades para los transportistas, sino avanzar hacia un sistema más transparente y ordenado. También afirmó que para la implementación definitiva se contemplarán las observaciones recibidas durante las instancias de diálogo.

Estado de movilización

No obstante, los transportistas autoconvocados consideran que las modificaciones anunciadas son insuficientes y mantienen su rechazo a la iniciativa.

Durante la concentración en Nueva Palmira, los manifestantes señalaron que continuarán movilizados mientras esperan una respuesta concreta de las autoridades. “Queremos una solución y una respuesta”, resumió uno de los voceros consultados.

Por el momento no se han anunciado nuevas medidas, aunque los organizadores sostienen que el conflicto seguirá abierto hasta que existan definiciones sobre la guía electrónica y los reclamos vinculados al costo del combustible.