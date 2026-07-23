Somos Rosario: en agosto se presentará el fotolibro colectivo que inmortaliza imágenes de la ciudad en sus 250 años

Bajo la coordinación de Daniela Hernández, el proyecto reúne imágenes de paisajes, patrimonio, costumbres y protagonistas de Rosario.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Aquello que comenzó como un taller de fotografía pensado para registrar los 250 años de la fundación de Rosario, en el departamento de Colonia, terminó convirtiéndose en un proyecto colectivo que hoy se transforma en un libro. El grupo Somos Rosario, coordinado por la fotógrafa y docente Daniela Hernández, en agosto presentará un fotolibro que reúne trabajos realizados por muchos locatarios aficionados a la fotografía.

La iniciativa nació en 2023, cuando Hernández fue reconocida con un fondo concursable en la convocatoria Fortalecimiento de las Artes Visuales en los Centros Culturales Nacionales y financiado por el Instituto Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura. El proyecto contemplaba talleres gratuitos de fotografía durante tres meses y una exposición final en la fotogalería de la ciudad.

Disfrute de verano en el Arroyo Colla. Foto: Valeria Acosta (Somos Rosario)

Las actividades se desarrollaron entre octubre y diciembre de ese año y culminaron en enero de 2024, en vísperas de los festejos de los 249 años de Rosario. El trabajo realizado en los talleres culminó con una exposición en el Centro Cultural Rosario y la instalación de una fotogalería en Bulevar Baltasar Brum.

“Pensé este proyecto para dejar un registro fotográfico porque se acercaban los 250 años de Rosario”, recordó Hernández en diálogo con la diaria.

La convocatoria sorprendió a Hernández, ya que cerca de 40 personas, de distintas edades y niveles de experiencia, se sumaron a la propuesta. “La mayoría trabajó con teléfonos celulares, aunque también participaron aficionados con cámaras fotográficas”, destacó.

Durante esos meses, los integrantes de ese taller recorrieron calles, plazas, instituciones y espacios emblemáticos de Rosario, aprendiendo técnicas fotográficas mientras construían un registro visual de la ciudad. Finalizados los talleres, “el entusiasmo del grupo hizo que la experiencia continuara”, comentó Hernández.

José María Garat esquina Agraciada, en la ciudad de Rosario. Foto: Luis Herrera (Somos Rosario)

“Sentimos que nos habían quedado muchísimas cosas por fotografiar”, dijo Hernández, dado que “faltaban lugares emblemáticos, el deporte, la educación, las costumbres, la religión y muchos rincones de la ciudad”.

De esta manera comenzó a nacer la segunda etapa del proyecto. A través de grupos de WhatsApp, “nos organizamos en equipos temáticos dedicados a documentar diferentes aspectos de la ciudad”. “Bajo esas líneas de trabajo fuimos generando una cantidad importante de archivo”, manifestó la fotógrafa.

Actualmente, unas 20 personas continúan trabajando activamente en el proyecto. Para Hernández, “el libro constituye mucho más que una recopilación de fotografías”.

“Es un homenaje y un regalo para nuestra ciudad por sus 250 años. Queríamos retratar la esencia de Rosario, su gente, sus paisajes, su patrimonio y esos pequeños detalles que construyen la identidad de un lugar”, valoró.

Tarde de Baby fútbol. Foto: Melissa Zerpa (Somos Rosario)

En esa línea, destacó que “este trabajo nos llevó a detenernos, a reconocernos, a recordar lugares y personas. Nos ayudó a pensar quiénes somos y hacia dónde queremos ir como ciudad.”

La publicación fue financiada principalmente mediante una preventa impulsada por los propios integrantes del colectivo, que contó con el respaldo de vecinos e instituciones.

La preventa continuará hasta el viernes 31 con un valor de 550 pesos. Una vez impreso, el libro tendrá un costo de 700 pesos. El fotolibro estará disponible en los últimos días de julio. Su presentación oficial se realizará durante agosto en Rosario, “en una actividad abierta al público”, donde los autores compartirán el proceso de creación “de una obra que busca transformarse en memoria colectiva”.

“Queremos que este libro perdure como parte de la historia de Rosario y de la memoria de todos los rosarinos”, concluyó Hernández.