La Fiesta del Chocolate de Nueva Helvecia se realizará el domingo 12 de julio

La celebración, que se ha convertido en un evento masivo, dispondrá de decenas de puestos gastronómicos que ofrecerán más de 8.000 vasos de chocolate.

El domingo 12 de julio, a partir de las 9.00, se desarrollará la duodécima Fiesta del Chocolate de Nueva Helvecia, un evento que se ha transformado en una cita multitudinaria.

La celebración es organizada por el Municipio local, en conjunto con las Escuelas del Hogar de Nueva Helvecia, La Paz, Colonia Valdense y Cufré. Además, diversas instituciones educativas públicas y privadas, así también como organizaciones de la sociedad civil, participan en este evento.

En diálogo con la diaria, el alcalde de esa ciudad, Marcelo Alonso, dijo que cada fiesta “es un desafío”, y que “edición tras edición se genera una expectativa muy grande, tanto a nivel local como departamental”.

El alcalde comentó que “pocas personas trabajamos en la organización”, y por eso “es muy importante comenzar con tiempo, para ver cómo será la afluencia de visitantes, principalmente porque es una fiesta que genera turismo genuino”. “Recibimos gente de todo el país”, destacó Alonso. En ese sentido, el alcalde detalló que “centros hoteleros de la zona ya tienen colmadas sus capacidades, dado que muchas empresas organizaron excursiones para esos días”. “Hay gente que viene a la fiesta y continúa viajando por diferentes zonas del departamento, y eso genera un derrame tanto económico como turístico muy bueno para todos”, valoró el alcalde.

En relación a la fecha en la cual se realizará esta celebración, Alonso indicó que este año se fijó el domingo 12 “dado que el siguiente fin de semana será la final del Mundial de fútbol, lo que podría ocasionar que venga menos gente”. Si bien esa jornada “coincide con el Día del Padre, por el momento mantenemos un nivel importante de consultas de parte de excursiones que llegarían desde otros puntos del país”, expresó.

El alcalde dijo la organización del evento apuntó a aumentar la capacidad de superficie techada en esta edición, y por ello se sumará una nueva carpa, que tiene 40 metros de largo por diez de ancho, que estará ubicada en la calle Treinta y Tres entre Berna y Gilomen. “Allí se ubicará otro escenario, por lo que habrá cuatro que estarán funcionando a la misma vez, con diferentes propuestas culturales y gastronómicas”, destacó.

Más de 8.000 vasos de chocolate caliente

Con respecto a los puntos de venta de chocolate, Alonso dijo que habrá ocho lugares gestionados por varias instituciones educativas y de servicios sociales. “A las 9.00 ya tendremos las primeras tazas de chocolate caliente prontos para que los visitantes puedan desayunar en la Plaza de los Fundadores”, adelantó el alcalde.

La Escuela del Hogar de Colonia Valdense “se encargará de la venta de productos para celíacos certificados por Asociación de Celíacos del Uruguay (ACELU), y chocolate para diabéticos certificado por Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU)”, valoró Alonso, y destacó que la venta de esos productos “fue una sugerencia importante que nos hicieron en ediciones anteriores”.

“El volumen que generaremos estará en el entorno de los 8.000 vasos de chocolate, a los cuales se sumarán 600 para diabéticos y celíacos. Los extractos son elaborados por las Escuelas del Hogar, y el chocolate es cocinado por el Batallón 4 de Colonia del Sacramento, tal como ocurrió en años anteriores”, dijo Alonso.

La fiesta, además, suma la participación de stands de numerosas instituciones y de feriantes que se distribuirán en los alrededores de la Plaza de los Fundadores.