Presentan libro escrito por niños y adolescentes de Juan Lacaze, este sábado

La iniciativa impulsada por el municipio sabalero promueve la expresión literaria y creativa de niños y adolescentes de la ciudad.

5 de junio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

Este sábado, a partir de las 18.30, en el Club Cyssa de Juan Lacaze, se desarrollará la segunda edición de “Juan Lacaze escribe: infancias y adolescencias”, iniciativa financiada por el municipio de esa localidad que promueve la expresión literaria y creativa de niños y adolescentes.

En ese marco, los organizadores expresaron que la actividad constituye “un espacio de promoción de la lectura, la escritura y la creatividad, brindando oportunidades para que las nuevas generaciones compartan sus miradas, historias y expresiones a través de la palabra escrita”.

Durante el evento, se contará con la participación de Gabriela Mirza y Santiago da Rosa, de El Sonido de los Libros, quienes acompañarán la actividad con una propuesta que integrará música y un encuentro con los más pequeños.

A los participantes se les hará entrega de ejemplares, reconociendo “su dedicación y aporte a la construcción de este proyecto colectivo”.

La actividad cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Letras y el acompañamiento del Municipio de Juan Lacaze.