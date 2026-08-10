Día de los Mártires Estudiantiles: jornada de memoria, participación y defensa de la educación pública en Colonia, el viernes 14

La actividad, organizada por gremios de estudiantes, “busca reivindicar la memoria, los derechos estudiantiles y la defensa de la educación pública”.

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En el marco del Día de los Mártires Estudiantiles, estudiantes del Centro Regional de Profesores Suroeste (CERP SW) de Colonia del Sacramento, y de los liceos 1 y 2 de esa localidad, llevarán adelante una actividad abierta a toda la población, el viernes 14 a partir de las 15.00 en la Plaza del Reloj.

La jornada evocará especialmente a Líber Arce, quien fue herido por la represión policial el 12 de agosto de 1968 en una movilización estudiantil y falleció dos días después. Su muerte se convirtió en uno de los símbolos de la lucha del movimiento estudiantil uruguayo.

La iniciativa impulsada por los estudiantes “propone recuperar la memoria de quienes lucharon por los derechos estudiantiles” y reafirmar que “las reivindicaciones por un presupuesto digno, por los derechos de los estudiantes y por una educación pública de calidad mantienen plena vigencia”, según detallaron sus organizadores a través de un comunicado.

Las actividades comenzarán a las 15.00 con una exposición de dibujos realizados por estudiantes. A través de sus producciones artísticas, se expresarán distintas miradas sobre la memoria colectiva, la participación estudiantil y el derecho a la educación.

Luego habrá una instancia abierta de confección de carteles, invitando a estudiantes, familias, docentes, organizaciones y vecinos a plasmar consignas, reflexiones y demandas vinculadas con la defensa de la educación pública.

Los materiales elaborados durante la jornada formarán parte de una intervención colectiva en el espacio público y posteriormente acompañarán la movilización hasta la placa en homenaje a Aldo Chiquito Perrini, detenido y asesinado en 1974, ubicada en uno de los paredones del Batallón 4 de Colonia del Sacramento. La jornada también contará con la participación de grupos musicales.

Lectura de proclamas

A partir de las 17.00 se leerá un discurso conjunto elaborado por Emma Bouvier, en representación de los estudiantes del liceo 1, Florencia Rodríguez, en representación de estudiantes del CeRP de Colonia, y Nicolás Madero, en representación del Centro de Participación Estudiantil del liceo 2.

En ese marco, “se destacará la importancia de la organización colectiva, la memoria institucional, la participación juvenil y el compromiso con la construcción de una sociedad más justa, democrática y solidaria”.

Antes de finalizar la actividad, la cuerda Néctar marcará el comienzo de la movilización desde la Plaza del Reloj hasta la placa que homenajea a Perrini, llevando consigo los carteles elaborados durante la actividad.