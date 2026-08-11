Paro parcial: sindicatos se movilizaron en Colonia del Sacramento y reclamaron avances en empleo, educación y seguridad social

Trabajadores de Colonia se reunieron frente al Banco de Previsión Social en Colonia del Sacramento, en el marco del paro general parcial convocado por el PIT CNT, el 11 de agosto

La fría mañana que se presentó este martes en Colonia del Sacramento, ubicada sobre la orilla del Río de la Plata, no resultó una excusa para que un grupo de trabajadores de distintos sectores de la actividad y de extrabajadores de empresas cerradas recientemente en esa localidad se presentaran frente a la puerta del Banco de Previsión Social (BPS), donde se llevó a cabo un acto organizado por la Mesa Intersindical de Colonia, en el marco del paro general parcial convocado por el PIT CNT para esa jornada.

La intersección de la avenida General Flores e Ituzaingó fue el lugar donde extrabajadores de Yazaki e integrantes de los sindicatos de la salud, de la educación y de la construcción desplegaron pancartas que rodearon las intervenciones de los distintos referentes locales.

Allí, la representante de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria de la filial Colonia, Viviana Rodríguez, fue la encargada de abrir el encuentro.

La dirigente manifestó que “la educación pública es un elemento estratégico de la transformación social para que haya avances para toda la sociedad y sobre todo para la clase trabajadora”.

En ese sentido, dijo que “si bien reconocemos y celebramos la creación de un tercer liceo para la ciudad de Colonia, producto de años de lucha sindical y social, seguimos reclamando en esta Rendición de Cuentas más presupuesto para la educación pública”.

En esa línea, reclamó que “la próxima sede de la Universidad de la República cuente con los recursos necesarios, con una oferta educativa amplia y elaborada participativamente, con liceos, UTU y escuelas con recursos humanos necesarios para atender desafíos pedagógicos cada vez más complejos producto de vulnerabilidades sociales”.

Rodríguez manifestó que “la situación de desempleo e informalidad se expresa también en la realidad educativa”. “La lucha por una mejor educación pública no es solo responsabilidad de los docentes, sino que es de todo el pueblo uruguayo, es de los trabajadores activos o en seguro de paro, de los jubilados y también de los estudiantes”, añadió.

La dirigente sindical convocó a participar y acompañar a los gremios estudiantiles el próximo viernes 14 durante la jornada en conmemoración por el Día de los Mártires Estudiantiles. También llamó a estar presentes y acompañar a los estudiantes del Centro Regional de Profesores Suroeste de Colonia, durante el conflicto que vienen atravesando.

Por último, Rodríguez convocó a participar activamente del Congreso Nacional de la Educación, participando en asambleas territoriales para “colocar las preocupaciones que nos atraviesan como clase trabajadora, plantear propuestas para la elaboración de la política educativa pública”.

La compleja situación de Colonia

Por su parte, el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines y delegado de los extrabajadores de Yazaki Carlos Martínez valoró la movilización realizada frente al BPS de Colonia y advirtió sobre las dificultades que atraviesan trabajadores y empresas en el departamento.

En ese sentido, sostuvo que el BPS “es un organismo neurálgico” para “la sociedad uruguaya” y remarcó la importancia de garantizar su financiamiento. Martínez agregó que la actual situación de Colonia “genera una necesidad de protección social que, a mi entender, no se veía desde la crisis de 2002”.

El dirigente cuestionó decisiones adoptadas en etapas anteriores, como “la ausencia de fondos de insolvencia patronal y la falta de aportes de algunas empresas”. “Estas situaciones explican cómo extrabajadores de Cla Sienz no han podido cobrar siquiera sus indemnizaciones por despido”, manifestó.

Martínez también defendió el cumplimiento de las obligaciones patronales con la seguridad social y rechazó la idea de considerar al BPS “como un banco privado que debe simplemente capitalizarse”. “El dinero que debería surgir de Rentas Generales para este Banco de Previsión Social es para la ayuda de la comunidad en momentos de dificultad”, sostuvo.

Otro de los ejes del planteo del dirigente metalúrgico fue la defensa del diálogo social. Martínez afirmó que “el movimiento sindical estará atento a que los compromisos asumidos sean respetados en el Parlamento” y cuestionó “cualquier negociación posterior en la que los trabajadores no sean parte”.

Defensa de las políticas sociales, “sea el gobierno que sea”

Al finalizar la actividad, el referente del Sunca en Colonia, Gustavo Robatti, dijo en diálogo con medios locales que “el movimiento sindical mantiene su disconformidad con el rumbo de algunas de las políticas impulsadas por el gobierno”.

Robatti sostuvo que, si bien reconoce “pequeños avances” surgidos del diálogo social, entiende que “no es suficiente” y que existen planteos que quedaron sin concretarse. En ese sentido, afirmó que “desde este movimiento continuaremos insistiendo en la defensa de las empresas públicas, una ley de compras públicas y la generación de empleo de calidad”.

Consultado acerca del sistema provisional, Robatti cuestionó los efectos de la reforma vigente y sostuvo que las AFAP “contribuyeron a una precarización de las pasividades”. “Vamos a seguir movilizándonos hasta que las AFAP tengan una revisión”, expresó.

El dirigente también remarcó que “la mejora de las jubilaciones depende de generar empleo formal y combatir la informalidad”. En referencia a Colonia, indicó que, “pese a una leve mejora estadística del desempleo, persisten altos niveles de informalidad”.

“El movimiento sindical va a seguir defendiendo la salud, la educación y la protección social, sea el gobierno del color que sea”, concluyó Robatti.