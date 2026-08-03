Estudiantes del CERP de Colonia del Sacramento ocupan centro de estudios en protesta por nuevo plan de titulación docente

Los estudiantes apoyan alternativas de titulación para docentes con años de experiencia, pero reclaman que se instrumenten de forma equilibrada, sin desvalorizar la formación de actuales estudiantes y egresados recientes.

Tal como aconteció la semana pasada, cuando distintos sindicatos de la educación ocuparon centros de formación docente en oposición al “plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio en educación media”, este lunes estudiantes del Centro Regional de Profesores Suroeste (CERP SW) de Colonia del Sacramento resolvieron ocupar esa sede y declararse en asamblea permanente.

A través de una proclama, el colectivo estudiantil manifestó su preocupación por la resolución impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Consejo Directivo Central (Codicen) al entender que, si bien “busca dar respuesta a una problemática histórica”, debe contemplar “mecanismos que preserven la calidad de la formación docente y el reconocimiento de quienes completaron la carrera bajo las exigencias académicas vigentes”.

Los estudiantes señalaron que comparten la necesidad de “ofrecer alternativas de titulación para docentes con años de experiencia que aún no culminaron formalmente sus estudios”, aunque consideran que esa solución “debe construirse de manera equilibrada”, sin desvalorizar el recorrido académico de los estudiantes actuales y de los egresados recientes.

En la proclama, la organización estudiantil presentó una serie de propuestas vinculadas a la implementación del plan. Entre ellas, solicitaron que “se establezcan garantías para que el reconocimiento de la experiencia profesional no desestimule ni desvalorice el recorrido académico de quienes cursan regularmente o han egresado recientemente”.

También reclaman revisar los criterios de acreditación previstos en el nuevo plan: “Proponemos revisar los mecanismos del plan para asegurar que la acreditación de saberes se complementa de forma justa con las instancias teóricas y didácticas indispensables para el ejercicio docente”.

Asimismo, respaldaron la creación de mesas de diálogo tripartitas entre el Codicen, la ANEP, estudiantes y formadores, con el fin de que “estos actores participen en la definición de la política educativa”.

Por último, la organización estudiantil del CERP de Colonia sostiene que “para incrementar la cantidad de docentes titulados es necesario atender las causas de fondo del rezago, incrementando los apoyos económicos, becas de estudio, flexibilidad horaria e infraestructura para el Consejo de Formación en Educación”.

Los estudiantes convocaron a docentes, familias y vecinos de Colonia del Sacramento y de su región de influencia “a participar en las actividades, talleres y jornadas de debate que se desarrollarán durante la ocupación del centro”. “Mantenemos un compromiso con la educación pública y expresamos nuestra disposición a contribuir a una solución que contemple tanto la situación de los docentes en ejercicio como la calidad de la formación”, finaliza la proclama.