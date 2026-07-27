Estudiantes ocuparon varios centros del CFE en rechazo al plan de titulación docente

Centros de estudiantes del IPA y el CERP del Este comenzaron con la medida y este miércoles ya eran cinco los centros ocupados.

Un día después de que el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) ocupara el Instituto de Profesores Artigas (IPA) el jueves pasado, estudiantes del IPA de Montevideo resolvieron ocupar su centro de estudios, medida que se mantiene hasta este lunes. Hoy se sumó a la medida el Centro Regional de Profesores (CERP) del Este; ambos manifiestan su oposición al “plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio en educación media”.

Según informaron desde el Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) en un comunicado en sus redes sociales, en principio, la medida se extenderá hasta el jueves 30 de julio. En ese plazo esperan que se instale una mesa de negociación con las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública.

A su vez, en el comunicado advirtieron que de no ser concedida la mesa de negociación, la continuidad de las medidas de reclamo se evaluará en la próxima asamblea del Ceipa, convocada para el mismo jueves.

Los estudiantes del IPA consideran que el plan de egreso y titulación para docentes aprobado por el Codicen “pone en cuestionamiento el valor de la formación docente” y “le resta importancia a la titulación a partir del estudio” haciendo que “la experiencia no supervisada” certifique la culminación de la formación.

Por otra parte, el Centro de Estudiantes de Profesorado y Educación Social del CERP del Este también está ocupando su centro de estudio desde este lunes, con una proclama que declara estar “en contra de los títulos de cartón”. En ese sentido, desde el centro de estudiantes expresaron en un comunicado en sus redes sociales que esta medida se debe a que el plan de egreso y titulación “precariza la formación como educadores y la calidad de enseñanza que merecen las generaciones venideras”.

A su vez, señalaron que aunque “las horas aula” permiten alcanzar una acreditación de saberes prácticos, estos “deberían estar reforzados por los conocimientos teóricos” brindados durante la trayectoria educativa de la formación. Sin embargo, desde el centro de estudiantes no comunicaron hasta cuándo se extenderá la ocupación.

Entre el martes y el miércoles se sumaron a la medida estudiantes del CERP de Florida y los Institutos de Formación Docente de Canelones y Florida.