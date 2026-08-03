Buque China Zorrilla inició su viaje desde Australia y llegará en setiembre al Río de la Plata

El ferry eléctrico de Buquebus, que operará entre Colonia y Buenos Aires, es transportado desde Australia a bordo del buque semisumergible Black Marlin. La travesía, de unos 40 días, puede seguirse en tiempo real por internet.

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El China Zorrilla, el nuevo ferry eléctrico de Buquebus que unirá Colonia del Sacramento con Buenos Aires, inició desde Tasmania, Australia, el largo traslado que lo traerá al Río de la Plata. La llegada a Sudamérica está prevista para setiembre, tras una travesía que demandará alrededor de 40 días.

La embarcación fue construida por el astillero australiano Incat y es presentada como el ferry eléctrico a batería más grande construido hasta el momento. Tiene 130 metros de eslora, capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos y cuenta con un sistema de almacenamiento de energía superior a los 40 MWh.

Sin embargo, el viaje que comenzó en Australia tiene una particularidad: el China Zorrilla no atraviesa los océanos navegando por sus propios medios, sino que es transportado sobre otra embarcación.

Un barco sobre otro

Para concretar el traslado hasta Sudamérica, el ferry fue cargado en Hobart sobre el Black Marlin, un buque especializado en el transporte de estructuras y embarcaciones de grandes dimensiones.

El Black Marlin es un buque semisumergible de carga pesada de unos 218 metros de eslora y 42 metros de manga. Para cargar al China Zorrilla, parte de su cubierta fue sumergida mediante el llenado de sus tanques de lastre. De esa manera, el ferry pudo ubicarse sobre la plataforma. Posteriormente, al retirar el agua de los tanques, el Black Marlin volvió a elevarse y el China Zorrilla quedó fuera del agua y apoyado sobre su cubierta.

La operación se concretó en aguas de Hobart luego de que el ferry completara sus últimas pruebas de navegación en el río Derwent. Una vez asegurada la embarcación sobre la plataforma, comenzaron los preparativos finales para el viaje hacia el Río de la Plata.

Cómo seguir en vivo el viaje del China Zorrilla

La travesía puede seguirse mediante distintas plataformas que reciben información del Sistema de Identificación Automática de buques (AIS), aunque la actualización de la posición puede variar cuando las embarcaciones se encuentran en zonas oceánicas alejadas de estaciones terrestres.

Una de ellas es VesselFinder – posición del Black Marlin. Allí se puede consultar la última posición informada del buque, además de su velocidad, rumbo, destino y otros datos de navegación.

Otra alternativa es MyShipTracking – seguimiento del Black Marlin, que también permite visualizar sobre un mapa los reportes AIS de la embarcación.

En ambos casos, para evitar confusiones con otras embarcaciones que llevan el mismo nombre, debe verificarse que se trate del Black Marlin con número IMO 9186326 y MMSI 248312000, según aclararon los portales marítimos que siguen la travesía de la enorme nave que surcará el trayecto Colonia-Buenos Aires antes de que finalice el presente año.

El ferry que unirá Colonia y Buenos Aires

El China Zorrilla fue construido especialmente para Buquebus y tendrá como una de sus principales rutas el enlace entre Colonia del Sacramento y Buenos Aires.

La embarcación utiliza exclusivamente propulsión eléctrica y cuenta con más de 250 toneladas de baterías. Su sistema de almacenamiento supera los 40 MWh y alimenta ocho sistemas de propulsión por chorro de agua. Por sus dimensiones y capacidad energética, Incat lo ha presentado como el mayor ferry eléctrico construido hasta el momento.

La construcción del buque había sido anunciada por Buquebus varios años atrás. En diciembre de 2023, durante una presentación realizada en el puerto de Montevideo, el presidente de la compañía, Juan Carlos López Mena, informó que tendría capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos.

En aquella oportunidad participaron autoridades nacionales y el entonces intendente de Colonia, Carlos Moreira. La empresa explicó además que el nombre elegido buscaba homenajear a China Zorrilla, una figura estrechamente vinculada con Uruguay y Argentina y que, según expresaron entonces representantes de Buquebus, “supo unir las dos orillas del Río de la Plata”.

Inicialmente, se había anunciado que el ferry comenzaría a operar en 2025, pero el proceso de construcción, instalación de sus sistemas eléctricos, terminación y pruebas se extendió más de lo previsto.

Un viaje de unos 40 días

El Black Marlin tiene por delante una travesía de aproximadamente 40 días para trasladar al nuevo ferry desde Tasmania hasta esta región. Las fechas definitivas dependerán del desarrollo de la navegación y de las condiciones meteorológicas que encuentre durante el recorrido.

Una vez que el China Zorrilla llegue al Río de la Plata, deberá ser descargado del buque de transporte y completar las últimas etapas necesarias antes de su incorporación al servicio comercial de Buquebus.