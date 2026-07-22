El tercer liceo para Colonia del Sacramento quedó incluido en el plan de obras de ANEP

Las obras de ese centro educativo comenzarán a proyectarse en 2027, anunció el director general de Secundaria, Manuel Oroño.

La construcción de un tercer liceo para Colonia del Sacramento quedó incorporada al plan de obras de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para el actual quinquenio. Así lo confirmó el director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, en declaraciones a Radio del Oeste, donde señaló que el proyecto comenzará a elaborarse el próximo año y que la obra estaría culminada durante este período de gobierno.

El anuncio representa un cambio sustancial respecto de la situación planteada a comienzos de este año, cuando docentes y sindicatos advertían que el centro educativo no contaba con financiamiento asignado y reclamaban que se incorporara al presupuesto nacional, ante la saturación que atraviesan los liceos de Colonia del Sacramento.

Oroño explicó que el nuevo liceo será financiado mediante el Programa de Apoyo a la Educación Pública (PAEP, ex Paepu/Paenfe), uno de los mecanismos utilizados por la ANEP para ejecutar infraestructura educativa con financiamiento internacional.

“El proyecto va a empezar a trabajarse el año que viene”, afirmó el jerarca. Si bien evitó fijar una fecha precisa para la culminación de la obra, estimó que “por lo menos va a ser en 2028” y remarcó que el objetivo es “cubrir la demanda de Colonia del Sacramento”.

El director general de Secundaria recordó que el nuevo liceo forma parte del plan de infraestructura aprobado por la ANEP para el quinquenio, que prevé una inversión superior a los 14.000 millones de pesos y la construcción de 217 nuevos locales educativos en todo el país, además de otras obras vinculadas a la ampliación del tiempo pedagógico, polideportivos y piscinas. Los recursos provienen del Presupuesto Nacional, líneas de cooperación internacional y asociaciones público-privadas.

Un reclamo de larga data

La confirmación llega después de varios años de reclamos de docentes, estudiantes y familias de Colonia del Sacramento, quienes sostienen que el crecimiento de la matrícula desbordó la capacidad de los actuales centros educativos.

En febrero, un informe de la diaria daba cuenta de que el liceo departamental Juan Luis Perrou concentra alrededor de 1.800 estudiantes, una cifra considerada muy superior a la capacidad para la que fue diseñado el edificio. A eso se suma que el liceo 2, ubicado en el Real de San Carlos, no ofrece todo el ciclo de bachillerato, por lo que una parte importante de los estudiantes debe trasladarse al liceo principal para cursar quinto y sexto año, con lo que se profundiza la concentración de matrícula.

En ese contexto, los sindicatos de la enseñanza calificaban la situación como un “problema estructural” y reclamaban la construcción urgente de un nuevo centro educativo para descomprimir la demanda y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Ubicación sin confirmar

Consultado sobre el lugar donde se construirá el nuevo liceo, Oroño aclaró que todavía no existe una definición oficial, aunque confirmó que se analizan distintos predios estatales.

Según indicó, el terreno que hoy aparece como la alternativa más firme se encuentra detrás del Batallón de Infantería 4, sobre la calle Blandengues.

“Se está manejando esa zona como forma de descentralizarlo un poco, de que no quede en el centro y atender también la demanda que viene de El General y de la zona del Real de San Carlos”, señaló.

No obstante, insistió en que esa localización “no está confirmada” y explicó que la ANEP continúa evaluando distintos predios públicos o la posibilidad de concretar acuerdos con otros organismos del Estado para disponer del terreno definitivo.