Molino Carmelo: continúa el conflicto y trabajadores denuncian que la empresa sigue sin pagar los aumentos salariales

Aunque la producción se mantiene con normalidad, parte de la plantilla permanece en seguro de paro y el sindicato asegura que no hubo avances en las negociaciones.

Los trabajadores de Molino Carmelo nucleados en la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya) afirmaron que el conflicto laboral con la empresa continúa sin avances, debido a que siguen sin percibir los aumentos salariales establecidos en los Consejos de Salarios.

En diálogo con la diaria, representantes de los trabajadores señalaron que la producción en la planta se desarrolla con normalidad, aunque parte del personal permanece en seguro de paro. “La producción se realiza normalmente, pero hay compañeros en el seguro de paro y la situación sigue igual”, expresaron.

El principal reclamo sindical refiere al incumplimiento del pago de los ajustes salariales fijados desde julio de 2025. Según sostienen, pese a las instancias de negociación desarrolladas en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), la empresa no ha dado señales de modificar su postura.

“Todavía no nos quieren pagar los aumentos”, señalaron los trabajadores, quienes adelantaron que mantendrán las medidas gremiales mientras no exista una propuesta que permita destrabar el conflicto.

La situación fue denunciada días atrás por Foemya, que acusó a la empresa de incumplir los acuerdos salariales y de ejercer presión sobre los trabajadores mediante amenazas de cierre y envíos al seguro de paro. El sindicato también había advertido sobre una sobrecarga de tareas para quienes continúan desempeñándose en la planta.

Actualmente, la plantilla de Molino Carmelo está integrada por 17 trabajadores. La eventual pérdida de fuentes laborales genera especial preocupación entre el personal, ya que la mayoría de los empleados supera los 50 años de edad y tendría dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.

Desde Foemya sostienen que seguirán reclamando el cumplimiento de los aumentos salariales establecidos en la negociación colectiva y esperan que las próximas instancias de diálogo permitan encontrar una salida al conflicto.