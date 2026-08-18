Presidente de ASSE destacó mejoras en Nueva Helvecia y aseguró que la situación del Hospital de Juan Lacaze ha mejorado

Álvaro Danza participó en la inauguración de nuevo equipamiento y obras en Nueva Helvecia y afirmó que el hospital de Juan Lacaze “ha mejorado”, aunque reconoció que aún quedan aspectos por resolver.

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Este lunes, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, visitó Nueva Helvecia, donde participó en la inauguración de un nuevo equipo digital de rayos X y un ecógrafo de última generación en el Centro Auxiliar de esa ciudad coloniense. La actividad también incluyó la presentación de mejoras edilicias en el centro asistencial.

Las obras comprendieron la reforma del sector de Emergencia y la reubicación y renovación del laboratorio, mientras que la incorporación del nuevo equipamiento busca fortalecer la capacidad de diagnóstico del centro de salud.

El acto contó con la presencia de representantes nacionales y departamentales, integrantes de la dirección y del equipo del Centro Auxiliar, usuarios e instituciones de Nueva Helvecia que colaboraron para concretar la adquisición de los equipos y las obras.

La incorporación del nuevo equipo digital de rayos X y el reacondicionamiento del espacio fueron posibles a partir del aporte de instituciones de Nueva Helvecia, que se sumaron al proyecto de mejora de los servicios del centro asistencial. La inversión supera los cuatro millones de pesos.

Durante la inauguración, Danza destacó las obras y la incorporación de tecnología y valoró especialmente el compromiso de los funcionarios, los usuarios y las instituciones de la sociedad civil que participaron en el proyecto. El jerarca señaló que el respaldo de la comunidad resulta fundamental para concretar este tipo de iniciativas en los centros de salud del interior.

La situación del Hospital de Juan Lacaze

Durante su visita a Nueva Helvecia, Danza también fue consultado por medios locales sobre la situación del Hospital de Juan Lacaze, [luego de los planteamientos realizados hace un par de meses por funcionarios y usuarios], quienes habían expresado críticas al funcionamiento del centro de salud y a su actual dirección.

El presidente de ASSE señaló que se han registrado avances en la operativa del hospital y transmitió tranquilidad a los usuarios respecto de la situación del centro, aunque reconoció que todavía quedan aspectos por mejorar.

Danza sostuvo que la situación del hospital ha evolucionado favorablemente y que existen aspectos que han mejorado, aunque señaló que la administración continúa trabajando sobre aquellos puntos que todavía requieren atención.

El jerarca también fue consultado sobre las irregularidades denunciadas en el Hospital de Juan Lacaze y los sumarios administrativos iniciados a algunos funcionarios.

En ese sentido, explicó que no cuenta con información detallada sobre esos casos como para emitir una opinión y aclaró que, aun disponiendo de esos datos, se trata de asuntos que forman parte del ámbito privado de ASSE y de los procedimientos administrativos correspondientes.