La banda Espirales se presentará en el teatro Bastión del Carmen, el sábado 13

Banda Espirales durante un show en el patio del Centro Cultural Bastión del Carmen. (Archivo, setiembre de 2025)

La agrupación coloniense celebra el segundo aniversario de su creación, con un espectáculo que “va más allá” del álbum “Cometas en colisión”.

El sábado 13, a las 20.30, la banda Espirales se presentará en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento.

El vocalista del grupo coloniense, Francisco Villa, explicó a la diaria que el espectáculo previsto en el principal escenario de esa localidad apunta a “crear una experiencia inmersiva que lleve al público a navegar por el universo espiral”.

En setiembre del año pasado, la banda lanzó su primer disco denominado “Cometas en colisión”, grabado en formato de live session en el Estudio del Monte de Santa Ana. Este trabajo debut “fue un viaje sonoro que refleja la esencia misma del grupo: un fenómeno musical inesperado y poderoso”, comentó Villa.

Villa dijo que ese disco será parte fundamental del espectáculo, ya que “es la historia de la banda puesta en música”. El músico expresó que “Cometas en colisión” está concebido como “un encuentro fortuito”, que “se despliega en doce temas que transitan por el amor, el desamor, la cotidianidad, el erotismo, la pasión y la rebeldía”, con letras que “contienen referencias al rico patrimonio cultural, histórico, visual y social” de Colonia del Sacramento.

La banda está compuesta por Luis Basanta en el bajo, Federico García en batería, Federico Melo y Máximo Mussini en guitarras, y Francisco Villa en voz. El vocalista señaló que a lo largo de los dos años de existencia la banda “se fueron construyendo con música, colores, texturas, paisajes imaginarios, reales y emotivos” las características de “la esencia de Espirales”.

En ese sentido, Villa adelantó que el sábado 13, el Bastión del Carmen “se transformará en un portal”, e invitó a las personas a “cruzar el umbral y habitar, por una noche, el universo espiral