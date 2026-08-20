Jornada Académica de Historia reunirá a docentes e investigadores en Colonia del Sacramento

El Departamento de Historia del Centro Regional de Profesores del Suroeste (CERP del Suroeste) de Colonia del Sacramento organiza una Jornada Académica de Historia para el sábado 29 en la sede de la institución. La actividad está dirigida a estudiantes y docentes del centro, profesores y profesoras de Historia de la región y público en general.

La jornada comenzará a las 9.00 con las acreditaciones y se extenderá hasta las 16.30, con una propuesta centrada en historiografía, formación docente, prácticas de enseñanza e investigación histórica.

Entre las 9.30 y las 11.30 se desarrollará el primer bloque, denominado “Historia local: escalas, fuentes y narrativas para pensar la región”. Participarán Sebastián Rivero, con una exposición sobre reflexiones y prácticas sobre la historia local; Estefany Jorcín García, quien abordará la movilización juvenil estudiantil en Colonia entre 1968 y 1970; Javier Correa Morales, con una presentación sobre la salida de la dictadura en Colonia entre 1980 y 1985; y Daniel López, que expondrá sobre el partido de Rosario en la encrucijada revolucionaria entre 1811 y 1820. La mesa será moderada por Gladys Sosa.

Por la tarde, de 13.00 a 15.00, tendrá lugar el bloque “Género e infancias: sujetos, cuidados, desigualdades y derechos”. La mesa estará integrada por Florencia Thul, Laura Osta, Carolina Clavero y Lucía Martínez Hernández, con trabajos que abordarán cuestiones vinculadas al trabajo, la maternidad, los cuidados, la construcción histórica de la infancia, el hogar y la historia de los feminismos en Uruguay. Pablo Giachero será el moderador.

La actividad finalizará entre las 15.30 y las 16.30 con el espacio de cierre “Historias posibles en el aula: intercambio desde una práctica situada”, a cargo de las profesoras Juanita Bertinat y Alicia Waller.