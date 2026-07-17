Ministerio de Trabajo propuso “reingreso gradual” de trabajadores despedidos de Flextem de Colonia del Sacramento

La iniciativa fue presentada este viernes por el MTSS, luego de que la empresa descartara reincorporar de inmediato a los diez trabajadores cesados.

Tras el despido sin previo aviso y de manera conjunta de los diez trabajadores de la empresa Flextem, dedicada a la producción de cannabis farmacéutico y productos derivados, ubicada en la Zona Franca de Colonia del Sacramento, este viernes se llevó a cabo una reunión tripartita en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), entre representantes de la empresa, trabajadores y delegados del gobierno.

Durante la reunión, los trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cannabis volvieron a reclamar la reincorporación inmediata de los diez empleados despedidos. Sin embargo, la empresa mantuvo su postura inicial y “rechazó esa posibilidad”, según explicó a la diaria, Diego Gandaria, delegado de los trabajadores de Flextem.

Ante la falta de acuerdo, el ministerio “medió y propuso una salida intermedia”, relató Gandaria. En ese sentido, dijo que el gobierno les propuso a los representantes de Flextem que “los trabajadores despedidos sean enviados al seguro de desempleo mientras la empresa los reincorpora de forma gradual, a medida que se generan las condiciones para su retorno”. Ante la propuesta presentada por los mediadores en este conflicto, los empleados despedidos por esa empresa aceptaron negociarla.

Los representantes del gobierno dieron plazo hasta el miércoles 22 para que Flextem responda si la acepta. Los trabajadores resolvieron aguardar esa definición antes de adoptar nuevas medidas.

Entre los aspectos más llamativos que tuvo esa reunión, Gandaria destacó la actitud de los representantes legales de la empresa. Según manifestó, “quedó demostrado” que quienes asistieron en representación de Flextem “desconocían diversas situaciones que se venían registrando en la planta y que habían sido denunciadas por los trabajadores”.

“Los representantes no estaban al tanto de los atrasos en el pago del aguinaldo, licencias que no se otorgaban en tiempo y forma, salarios vacacionales abonados con demoras”, entre otras cuestiones. “Ellos mismos terminaron reconociéndolo, dándonos la razón”, señaló el referente sindical. “Cuando les mostramos la situación, no tuvieron respuesta. Incluso quedó más que claro que lo que sucedió fue una persecución sindical”, concluyó Gandaria.