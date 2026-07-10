Empresa Flextem, ubicada en Zona Franca de Colonia, despidió a diez trabajadores tras creación de un sindicato

Trabajadores denuncian irregularidades en los pagos de aguinaldo, licencias, y otras dificultades vinculadas al cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

Diez trabajadores de Flextem, empresa dedicada a la producción de cannabis farmacéutico y productos derivados, instalada en la Zona Franca de Colonia del Sacramento, fueron despedidos este viernes y denuncian que la decisión responde a su intención de conformar un sindicato para reclamar presuntas irregularidades laborales.

Según contó a la diaria un funcionario de esa empresa, la gerencia les comunicó el cese de sus funciones mediante una notificación en la que argumenta una “reestructuración”.

Sin embargo, los trabajadores sostienen que el verdadero motivo de los despidos fue que la dirección tomó conocimiento de que un grupo de empleados estaba organizándose sindicalmente.

Los trabajadores están en contacto con autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo (DNT) para dejar constancia de la situación y denunciar “una serie de incumplimientos laborales que se vienen registrando desde hace tiempo”.

En ese marco, señalaron que la idea de organizarse laboralmente pasó porque comenzaron a suceder “diversas irregularidades con el pago de nuestro salario”: “Atrasos en el pago del aguinaldo, licencias que no se otorgaban en tiempo y forma, salarios vacacionales abonados con demoras y otras dificultades vinculadas al cumplimiento de las obligaciones de la empresa”, señalaron.

La situación se desbordó cuando el miércoles 1° los trabajadores de planta aún no habían recibido el pago de los aguinaldos. Ante esa situación, “decidimos no entrar a trabajar y solicitamos una reunión con la gerencia”, explicaron.

Según los trabajadores, “nos reunimos con la gerenta de la empresa que está radicada en Colombia a través de una videollamada”. La funcionaria “nos advirtió que retomáramos nuestras tareas porque de lo contrario habría consecuencias”.

Tras ese episodio, uno de los trabajadores se contactó con integrantes de la intersindical con el objetivo de iniciar el proceso de conformación de un sindicato en Flextem.

Según relataron, durante esta semana “ya habíamos comenzado a elaborar las listas y avanzar en los trámites necesarios para formalizar la organización”. Sin embargo, al presentarse a trabajar este viernes, diez de los 30 empleados con los que cuenta la empresa fueron notificados de sus despidos.