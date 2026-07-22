En Colonia se redujeron un 57% las muertes por siniestros de tránsito en el primer semestre de 2026

Según un informe realizado por la Unasev, también descendieron la cantidad de siniestros viales y de lesionados por esa causa en Colonia.

Según el informe presentado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), en el departamento de Colonia se registró una considerable baja de siniestros de tránsito en los primeros seis meses de 2026 con respecto al primer semestre de 2025.

De acuerdo con los datos aportados en ese trabajo, nueve personas perdieron la vida este año en siniestros ocurridos en calles y rutas colonienses, mientras que el año pasado fueron 21 las personas fallecidas, registrándose una disminución del 57,1%. Con relación a las personas lesionadas, en los primeros seis meses de este año hubo 573 casos, mientras que en 2025 fueron 598, registrando una variación del 4,2%.

Con respecto a la cantidad de siniestros de tránsito, también hubo una baja en ese territorio. En efecto, en 2026 se registraron 471 siniestros de tránsito, mientras que en 2025 fueron 493. Sobre los lugares donde ocurrieron los siniestros con víctimas fatales, la Unasev relevó que tres fueron en calles o caminos vecinales del departamento, mientras que los otros seis ocurrieron en rutas nacionales.

Si comparamos los fallecidos por jurisdicción, entre el primer semestre de este año y el año pasado, surge que en 2025 en jurisdicción departamental fallecieron 16 personas (tres este año), mientras que en jurisdicción nacional el año pasado fallecieron cinco (seis este año). Estos datos demuestran que Colonia registró una importante disminución de personas fallecidas (-57,1%), pasando de 21 a nueve. Además, los lesionados en siniestros descendieron 4,2% (de 598 a 573), y los accidentes también disminuyeron 4,5% (de 493 a 471).

En 2026, dos tercios de los fallecimientos (67%) ocurrieron en jurisdicción nacional, mientras que el 33% correspondió a jurisdicción departamental. La mayor reducción de fallecidos se dio en la jurisdicción departamental, que pasó de 16 a tres casos (-81,3%), mientras que en la jurisdicción nacional se registró un leve aumento de cinco a seis fallecidos (+20,0%).

Personas fallecidas en siniestros de trásnsito en Colonia