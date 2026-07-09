En el primer semestre de 2026 hubo 31 fallecimientos menos en siniestros de tránsito que en el mismo período de 2025

Según el informe de la Unasev, las motocicletas siguen siendo el medio de transporte con más siniestros viales y concentran la mitad de las personas fallecidas.

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó este jueves su informe semestral sobre siniestralidad vial, que muestra que en los primeros seis meses de 2026 hubo 31 fallecimientos menos en siniestros de tránsito (217) con respecto al primer semestre de 2025, cuando hubo 248, lo que representa una reducción de 12,5%. Hubo una disminución de 3,4% en los siniestros y de 4,5% en las personas lesionadas. La Unasev aclaró que se trata de datos parciales, por lo que “resulta necesario mantener cautela en su interpretación”, pero que, de todas formas, la evolución “constituye una señal alentadora”.

El informe indica que se redujo la cantidad de personas con heridas de gravedad en 2,7%, ya que pasó de 1993 a 1939, y la cantidad de heridos leves bajó 4,6% (11.770 en 2025 y 11.225 en 2026). En cuanto a las personas lesionadas, casi seis de cada diez son hombres. El 45% de estas tiene entre 15 y 29 años, y el grupo de entre 20 a 24 años es el más representado, con el 18%.

Se detalla que las motocicletas siguen siendo el medio de transporte con mayor participación en la siniestralidad, ya que el 64% de las personas lesionadas circulaba en ese vehículo al momento del siniestro y este grupo concentra la mitad de las personas fallecidas (50%). A su vez, el 21% de los lesionados circulaba en auto o camioneta, el 7% era peatón y el 8% restante se desplazaba en otros medios de transporte.

Con respecto a dónde se producen las muertes por siniestros de tránsito, el 55% de las personas se registran en jurisdicción departamental y el 45% restante sucedió en rutas nacionales.

En la presentación, el presidente de la Unasev, Marcelo Metediera, dijo que no es “antojadizo” mostrar los datos de este año en comparación con 2025, ya que “si miramos los datos del 2024 y los datos del 2023 han sido de un aumento sostenido año tras año”, y afirmó que este año es el primero en el que hay descenso. “Si nosotros miramos los fallecidos del 2023 al 2024, aumentó en un 19,8%, si miramos del 2024 al 2025, un 2,4%”.

“Logramos de alguna manera cortar esa tendencia de aumento sostenido, y nos parece muy importante porque estamos hablando de la vida y la salud de las personas”, dijo. Aun así, apuntó que los datos presentados son “la foto de hoy” y aseguró que aún “no hemos ganado ninguna batalla”. “Nosotros no vamos a comparar gestiones con fotos puntuales; vamos a comparar en la medida que logremos tener una tendencia sostenida en el tiempo que cambia la realidad de los números”, sostuvo.

A juicio de Metediera, que el tema esté en agenda “genera conciencia y genera una alerta de lo que está pasando”, y consideró que “es uno de los factores que ha habido en estos momentos que nos ha permitido llegar a este descenso”.

En rueda de prensa, el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que siente “una gran satisfacción”, y se refirió al operativo Ñandubay, destinado al control y la fiscalización vehicular en todo el país, que comenzó en enero. Clavijo señaló que hasta ahora se hicieron 120.000 controles a vehículos de los cuales 12.000 fueron incautados, por lo que “el 10% tenía una irregularidad grave que ameritaba que no siguiera circulando”.

Con la mirada puesta en en el futuro, Metediera repasó algunas de las iniciativas que busca llevar adelante la Unasev, como, por ejemplo, la creación de una fiscalía de tránsito, que consiste en “la materia jurídica que le da sustento al trabajo operativo que se hace todos los días en la calle y no se sostiene solo con sanciones administrativas o económicas”. Metediera mencionó la instancia de discusión de la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno la semana pasada y dijo que está “trabajando para intentar consolidar esa fiscalía”. “Es fundamental que sigamos dando ese debate e intentar conseguir esos recursos humanos para poder instalar esa fiscalía”, dijo.

Por otro lado, dijo que hay “algunas definiciones” que el Congreso de Intendentes “tiene que tomar”, como que se modernice el empadronamiento antes de la venta de la moto, que es una propuesta del gobierno. “Esas resoluciones administrativas se tienen que tomar. Si la respuesta es que no, digamos que no y busquemos otra alternativa, pero no podemos estar un año más en ese planteo para tomar esas medidas”, afirmó.

Además, reiteró un planteo que ya hizo en el Parlamento en el marco de la discusión del proyecto que reduce el valor de las multas, con respecto a destinar un porcentaje de las multas ya cobradas al Fondo de Seguridad Vial, porque “fue creado por ley en 2008 y ni un solo peso de las multas de tránsito que se aplican por los organismos van a la seguridad vial”.