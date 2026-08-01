Lubetkin explicó a legisladores del FA “diálogos” con Estados Unidos por deportados

El senador frenteamplista Gustavo González informó este viernes en rueda de prensa que un grupo de senadores y diputados oficialistas se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Según explicó el legislador, en la instancia se desarrollaron varios temas, y uno fue la eventual recepción por parte de Uruguay de personas deportadas por parte de Estados Unidos. La cancillería había confirmado la existencia de un “diálogo abierto” con el gobierno de Donald Trump con relación a esa posibilidad.

En este caso, González detalló que Lubetkin “aseguró que no hay nada firmado”, aunque agregó que “es cierto que Estados Unidos está planteando eso”. Asimismo, consultado por la diaria, el senador aseguró que el jerarca reforzó que lo que existió fueron “diálogos” sobre el tema con el país norteamericano y no “negociaciones”.

Según el legislador, en este escenario el jerarca del Poder Ejecutivo quería “oír la palabra de los senadores y diputados” en lo que se refiere al tema. Indicó que lo que se manifestó fue una “gran preocupación” sobre la existencia de una “fuerte presión” sobre el gobierno.

Tanto por parte de Lubetkin como por parte de la bancada se coincidió en que “era importante saber las cosas antes y poderlas discutir”, comentó González a este medio.

Agregó que él –entre otros legisladores– manifestó la necesidad de buscar “una única posición” entre el gobierno y la fuerza política, recordando que esta última ya se expresó. “Lo bueno es coordinar y discutir teniendo en cuenta que una fuerza política como la nuestra tiene matices y es lo que la enriquece”, concluyó.