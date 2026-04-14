El diputado nacionalista por Colonia Mario Colman expresó su preocupación por el retraso en el inicio de las obras de la sede del Centro Universitario Regional (Cenur) del Suroeste de la Universidad de la República en Colonia del Sacramento y reclamó que la institución “tome posesión de una vez por todas” del espacio destinado al proyecto que fuera donado por la Intendencia de Colonia para tales fines.

El proyecto, que prevé la instalación universitaria en el edificio de la ex Sudamtex, ha sido presentado como una apuesta estratégica para la descentralización educativa en el suroeste del país.

En julio de 2025, la Junta de Colonia del Sacramento autorizó al ejecutivo comunal a donar el predio a la Udelar, en un paso considerado clave para avanzar en la concreción de la sede. Tres recibir esa donación, autoridades de la Udelar señalaron que la construcción demandaría un plazo estimado de dos años.

Sin embargo, a casi un año de haberse logrado esos avances administrativos, el legislador coloniense advirtió que el proceso se encuentra enlentecido. “Hubo un poco de demora con certificados especiales y se estancó en el BPS [Banco de Previsión Social] para la autorización definitiva”, señaló Colman en entrevista realizada con Radio del Oeste, y aseguró que desde su rol viene siguiendo el expediente y realizando gestiones para destrabar la situación.

El diputado remarcó que existen recursos asignados para el desarrollo de la iniciativa. Recordó que en 2023 legisladores de distintos partidos votaron una ampliación presupuestal cercana a 50 millones de pesos anuales para impulsar la creación de la oferta universitaria en la región. “Los fondos estaban, pero se comenzó dos o tres años después”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que el principal desafío es revertir la concentración de recursos en la capital. “El gran enemigo que tenemos es la centralidad. Muchas veces las decisiones que se toman desde Montevideo nos sacan recursos que necesitamos para generar descentralización y oportunidades para los jóvenes”, sostuvo.

Colman subrayó la importancia del proyecto para evitar el desarraigo juvenil y promover el desarrollo local. “Generar una masa crítica y oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar y trabajar acá es clave”, dijo.

También consideró insuficientes los recursos asignados en la actual ley de presupuesto —que cifró en unos cuatro millones de pesos anuales— aunque valoró que “es algo” y que permite comenzar. En paralelo, planteó la necesidad de fortalecer la difusión de la oferta educativa: “Se debería haber hecho una campaña más fuerte para captar jóvenes; hoy la matrícula es similar a la del año pasado, pese a que se sumó una carrera”.

El legislador adelantó que impulsará gestiones políticas para reactivar el proyecto. “Vamos a hablar con el rector, convocar a diputados, senadores y al intendente para tener esta charla y ver de una vez por todas la inversión que tanto se necesita”, afirmó.

En esa línea, enfatizó que la iniciativa trasciende los partidos políticos. “No tiene banderas políticas, es una bandera de la región y de la descentralización”, sostuvo.

Colman también recordó que la adquisición del edificio de la ex Sudamtex fue financiada con recursos departamentales, en una decisión adoptada durante la gestión del exintendente Carlos Moreira y continuada por el actual jefe comunal Guillermo Rodríguez. “Son recursos de los colonienses y tenemos que defender esa inversión”, concluyó.