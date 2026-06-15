Sindicato acusa a Marfrig de usar la extensión del seguro de paro para reducir la plantilla laboral en Tarariras

Alpec aseguró que ha cedido en gran parte de las exigencias planteadas por la empresa, pero sostuvo que no avalará rebajas salariales ni la exclusión de entre 100 y 120 trabajadores.

La situación del frigorífico de Tarariras, establecimiento Colonia, continúa sin una salida definida. A casi diez semanas del inicio de las negociaciones bipartitas entre la empresa Marfrig y la Asociación Laboral de Personal de Establecimiento Colonia (Alpec), el sindicato informó que la firma brasilera solicitará una nueva prórroga del seguro de paro que alcanza a centenares de trabajadores de la planta.

A través de un comunicado difundido este fin de semana, la organización sindical señaló que las conversaciones comenzaron luego de que la empresa enviara al seguro de paro a los trabajadores mientras estos se encontraban en período de licencia y planteara condiciones para el retorno a la actividad que, según Alpec, implican un deterioro de derechos laborales y salariales.

El conflicto se desarrolla en una de las principales industrias del departamento de Colonia. En febrero, Marfrig resolvió enviar a licencia por tiempo indeterminado a parte del personal de la planta de Tarariras debido a dificultades vinculadas al abastecimiento de ganado para faena, así como a diferencias con el sindicato en relación a una propuesta de reestructuración de la plantilla laboral y en la organización del trabajo.

Posteriormente, en mayo, el gobierno aprobó un régimen especial de seguro de paro para unos 530 trabajadores, con el objetivo de amortiguar el impacto de la paralización mientras continuaban las negociaciones.

En el comunicado, Alpec afirmó que desde el comienzo de las conversaciones bipartitas ha participado semanalmente en instancias de negociación, en algunos casos con dos o tres reuniones por semana, incluyendo encuentros tripartitos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Según el sindicato, durante ese proceso los trabajadores aceptaron modificaciones que representan “casi el 80%” de las exigencias planteadas por la empresa. Sin embargo, sostiene que Marfrig continúa impulsando medidas que implican pérdida salarial, especialmente en el sector de desosado, así como una reducción de la plantilla laboral.

“En cada reunión, incluso en las del Ministerio, Marfrig sostuvo reiteradamente que no existía rebaja salarial, que la reestructura era inminente y que iban por los puestos de trabajo. En el transcurso de los encuentros queda revelado y demostrado que sí pretenden rebaja salarial en el sector desosado”, expresó la organización.

El sindicato rechaza firmar rebajas salariales

Alpec manifestó que no está dispuesto a suscribir acuerdos que impliquen disminuciones salariales ni a convalidar la exclusión de trabajadores de la futura operativa de la planta.

“Nuestro sindicato no va a ser quien firme rebajas salariales ni avale dejar trabajadores afuera. No vamos a asumir decisiones que condenen a cientos de familias por imposición empresarial”, sostuvo.

De acuerdo con la organización, la propuesta empresarial dejaría sin empleo a entre 100 y 120 trabajadores. El sindicato entiende que la nueva extensión del seguro de paro busca presionar a los trabajadores en medio de la incertidumbre generada por la prolongación del conflicto.

“Pretenden utilizar la angustia y la división para lograr su verdadero objetivo: imponer sus condiciones, que incluyen rebaja salarial y reducir la plantilla de trabajadores a cualquier costo”, señala el comunicado.

Nuevas instancias de negociación

A pesar de las diferencias, las conversaciones entre las partes continuarán. Alpec informó que la próxima semana volverá a reunirse con representantes de la empresa en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en lo que será la octava instancia de negociación con participación de la cartera.

Además, la directiva sindical prevé convocar a una asamblea antes de finalizar junio para informar a los trabajadores sobre el desarrollo de las conversaciones y analizar los pasos a seguir.

“Seguimos trabajando en este gran desafío y esperamos contar como hasta ahora con su apoyo”, concluye el comunicado difundido por la comisión directiva de Alpec.