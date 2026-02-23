La dirección del frigorífico Establecimiento Colonia, propiedad de la empresa Marfrig, resolvió que el personal de ese frigorífico ingrese en período de licencia por tiempo indeterminado a partir de este martes, sin especificar cuál será la situación de aquellos trabajadores que ya usufructuaron los días correspondientes a ese beneficio. La empresa dio a conocer esa resolución mediante un comunicado, el jueves 19, que se dio a conocer en mensajes de Whatsapp.

Tras ello, la dirección del sindicato de trabajadores de esa empresa, la Asociación Laboral de Empleados de Establecimiento Colonia (Alpec), afiliada a la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica), solicitó a la gerencia del establecimiento información sobre las razones que motivaron esa determinación y sobre el tiempo que se extenderá. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuesta, según relató Mariano Ebert, referente del sindicato, a la diaria. “La dirección de la empresa no nos ha dado ningún motivo y ninguna explicación sobre esta licencia que se resolvió en forma unilateral”, añadió. “Estamos en una situación de incertidumbre, porque tampoco nos ha dicho si aquellos trabajadores que ya utilizaron los días de licencia pasarán al seguro de paro”, expresó.

El referente sindical dijo que luego de haber desarrollado una política de negociación con el sindicato durante un extenso período de tiempo, en los últimos años la dirección de la firma impuso transformaciones en el régimen del trabajo en forma unilateral, como la reducción de la faena y una serie de reestructuras que derivaron en la pérdida de más de 100 puestos de trabajo. “La empresa ha hecho muchas cosas sin preguntar nada, a prepo, pero cuando ha querido saltear lo que establecen los convenios colectivos los trabajadores hemos dicho que no estábamos dispuesto a aceptarlo”, comentó Ebert. “Ahí empezaron los problemas, porque la empresa quiere hacer cambios radicales sin negociar con el sindicato”, agregó.

Para Ebert, la determinación de la empresa “es muy estratégica y apunta a crear incertidumbre y un ambiente de ruptura entre los trabajadores, porque después de esto nos van a caer con muchas cosas”.

El sindicato, tras reunirse con los asesores legales, solicitó una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para analizar la situación.