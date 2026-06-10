Poeta coloniense Sebastián Rivero Scirgalea acaba de publicar El buen amor

El viernes 19 de junio a las 19.30 se presentará en Colonia del Sacramento el poemario El buen amor, del escritor, docente e historiador coloniense Sebastián Rivero. La actividad tendrá lugar en el Hostel Colibrí (Manuel de Lobos 377), con entrada libre y gratuita, y contará con la participación de la docente Melissa Pozzo. El libro fue publicado por el sello coloniene Hurí Arte y Edición.

Nacido en Colonia del Sacramento en 1978, Rivero es una de las voces más reconocidas de la literatura de ese departamento. Su trabajo se ha desarrollado tanto en el campo de la poesía como en la investigación histórica y cultural, además de mantener una presencia habitual en medios de comunicación -entre ellos la diaria- a través de la crónica y el periodismo cultural. En mayo de este año fue incorporado como académico a la Academia Nacional de Letras.

En poesía ha publicado Cuerpo y sombra de la voz (2003), La cárcel del silencio (2005), Pequeños crímenes cotidianos (2008), Respública (2012), La viajera (2016), Imagen en la piedra (2019, Jinetes del final (2021) y Herida en el paisaje (2024)

Su producción también integra diversas antologías nacionales e internacionales.

En paralelo a su labor literaria, Rivero es doctor en Historia, docente de esa materia en el ámbito de formación docente y de la Universidad de la República, y autor de una vasta obra dedicada a la historia regional.

Según la presentación editorial, El buen amor dialoga con la tradición de la lírica española y de las artes amatorias occidentales. El poemario reúne registros diversos —filosóficos, cotidianos y sensoriales— para reflexionar sobre las múltiples formas del amor, desde el deseo y la memoria hasta la contemplación y la espera.