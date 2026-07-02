Udelar presentó en Colonia el Ciclo Inicial Optativo en el Área Social y Artística para la Región Suroeste

Nicolás Duffau, decano de la Facultad de Humanidades; Diana Olivera, asesora de Cultura de la Intendencia de Colonia; Líber Acosta, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar, y Magdalena Martínez, asesora académica de la Udelar, el 2 de julio, durante la conferencia del prensa

El presidente del CCI, Líber Acosta, dijo que “ya están definidos los primeros pasos” para los inicios de las obras en el edificio de la ex Sudamtex.

Este jueves, en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, se presentó la nueva propuesta de formación para la Región Suroeste de la Universidad de la República (Udelar).

Se trata del Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área Social y Artística, una trayectoria de ingreso universitario que permitirá a estudiantes comenzar estudios superiores, tanto en la sede de la capital coloniense, como en Mercedes, en el departamento de Soriano.

En ese marco, la presentación estuvo a cargo de Líber Acosta, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) de la Udelar, Nicolás Duffau, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Magdalena Martínez, asistente académica del área social y artística y actual coordinadora del CIO la Udelar, y Diana Olivera, asesora de Cultura de la Intendencia de Colonia.

El Área Social y Artística de la Udelar está integrado por las facultades de Arte, Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Económicas y Administración, Humanidades y Ciencias de la Educación, e Información y Comunicación.

El CIO está dirigido a personas que hayan culminado bachillerato y se desarrolla durante dos semestres. Para acreditarlo, los estudiantes deberán completar al menos 80 créditos distribuidos en distintos módulos. Una vez finalizado el trayecto, podrán continuar estudios en carreras de estas facultades que integran el área, con reconocimiento de los créditos obtenidos.

Al momento de la oratoria, Martínez expresó que esta propuesta “es una puerta de ingreso a la universidad”, especialmente a “las carreras de las seis facultades que integran esta área”.

La coordinadora del CIO indicó que “hablamos de una propuesta educativa porque no estamos hablando de una carrera en sí”, sino que “es un trayecto educativo que está compuesto por dos semestres para introducir a los estudiantes a la vida universitaria y sobre todo a las temáticas del área social y artística”.

“A partir de allí, los estudiantes pueden elegir y continuar su formación en algunas de las más de 30 carreras que hay en el área en todo el territorio nacional”, valoró Martínez.

En ese sentido, dijo que “hay unidades curriculares obligatorias y también la posibilidad de elegir un trayecto de los cuatro con los que hoy contamos, que son de Derecho, Humanidades, Información y Comunicación y Ciencias Sociales”. Martínez comentó que esta propuesta “la tenemos pensada para llevarla a cabo durante un año y así funcionará durante todo el 2027”, aunque ahora “no animamos a adelantar el inicio y comenzará en el mes de agosto”.

Las inscripciones al CIO estarán abiertas del 6 al 19 de julio y las correspondientes a las unidades curriculares entre el 20 y el 24 de julio, a través del portal de Bedelías de la Udelar.

En tanto, la representante de la Intendencia de Colonia, Diana Olivera, dijo que la comuna “ha sido un fiel aliado a la Udelar”. La llegada de la universidad al departamento “ha sido algo maravilloso que los colonienses lo hemos festejado”, señaló.

Para Olivera, el CIO “es otra puerta de entrada para todos los colonienses que quieran acceder a estudios terciarios”, y agregó que “hay que valorar que se cuenten con estudios en el territorio”.

La funcionaria comentó que Colonia “cuenta con 14 localidades y una zona rural colmada de estudiantes que quieren acceder a estudios terciarios”. “Hoy ellos encuentran un gobierno departamental que hace foco en la descentralización y que apuesta a llevar la educación a todos los rincones del departamento”, valoró Olivera.

“Vamos a seguir apoyando a la Udelar en Colonia, porque ha sido un logro fundamental la llegada y cuando comiencen las obras en Sudamtex será antes y un después, dado que si hoy contamos con una matrícula de más de 400 alumnos seguramente en la inauguración habrá más estudiantes”, consideró Olivera

Compromiso y paciencia

Por su parte, Nicolás Duffau, decano de la facultad de Humanidades expresó que fiel a la larga tradición y compromiso de descentralización que tiene la Udelar, “hoy hacemos una apuesta en el Área Social y Artística para estar presente en la flamante Región Suroeste”.

En esa línea dijo que ese compromiso “no solo puede ser de la universidad”, sino que “los colectivos, las instituciones locales y las personas que están involucradas en el proceso formativo y han participado activamente en la vida universitaria, se unan para el mejor desarrollo que va más allá de las actividades que se realizan dentro de un aula”.

Por otro lado, Duffau indicó que es necesario “pedir y tener paciencia”, porque esta “es una apuesta importante para la Udelar, y muchas veces aprendemos y construimos colectivamente sobre la marcha”, y eso a veces hace que “algunas cuestiones demoren más de lo que quisiéramos”.

Además, el decano agregó que la paciencia también se debe tener con respecto a lo presupuestal, dado que “desde hace un tiempo venimos atravesando restricciones presupuestales”, y cuando “no contamos con presupuesto, debemos apelar a la imaginación, que a veces es válida, pero no siempre resuelve lo inmediato”.

Duffau consideró que “el compromiso político e institucional está”, y añadió que “contamos con la responsabilidad como universitarios de poder estar presentes en la mayor cantidad de lugares del territorio nacional”.

No obstante, dijo que “nos comprometemos a hacer los máximos esfuerzos para que aquellos que quieran cursar una carrera terciaria lo puedan hacer con una educación de calidad, plural y fiel a larga tradición de la Udelar”.

“El proceso de descentralización seguirá avanzando”

El presidente del CCI, Líber Acosta comentó que “el proceso de descentralización de la Udelar se mantiene con un fuerte compromiso por parte de este rectorado a consolidarse, fortalecerse y seguir avanzando”.

En ese sentido dijo que “todos los procesos descentralizadores han tenido a las intendencias como un fuerte aliado en estos desarrollos”, que en general “son con poco presupuesto, pero con mucho esfuerzo e imaginación”.

Acosta consideró que, tanto en Colonia como en Soriano, “el crecimiento de la Udelar es desde cero y es muy incipiente”, y de esa manera “nos permite proyectarnos y desarrollarnos con el resto de las instituciones educativas terciarias de una forma bien interesante que debemos tener un compromiso muy fuerte por poderlo llevar adelante”.

Sobre el avance del Cenur Suroeste, el presidente del CCI dijo que “hay procesos que siguen hacia adelante”, como es el caso de los coordinadores regionales. “En las próximas semanas estarán definidos los coordinadores regionales de las sedes de Soriano y Colonia, que son figuras que en nuestra historia descentralizadora han jugado roles muy importantes en el proceso de la instalación y la consolidación de la universidad en el interior”.

Además, el funcionario indicó que “se están definiendo funcionarios técnicos administrativos de servicios que se van a radicar en ambos departamentos, que vienen con una historia en la Udelar, que ya tienen un desarrollo de su función y que han solicitado trasladarse a estas sedes para convivir en el día a día”.

Acosta manifestó que “lo mejor que hace la Udelar es formar profesionales”, pero “necesita de otros acompañamientos como es todo lo que tiene que ver con un edificio donde instalarse”.

En ese sentido dijo que el rector, Héctor Cancela, visitó Colonia la semana pasada y que confirmó que “ya están establecidos los pasos para las primeras etapas de la obra en la ex fábrica de Sudamtex”. “Hay una financiación que ya se puede prever de los montos que se han ido consolidando”, afirmó Acosta.

Sobre la participación de la sociedad coloniense, Acosta reflexionó: “hoy contamos con una masa crítica de alrededor de 450 estudiantes, docentes que están radicados en el territorio, docentes que están por venir, incluso algunos desde el exterior”. Además, hay “una sociedad civil que nos muestra que hay un interés muy fuerte que nos hace pensar otros procesos que en el resto del interior nos han dado muchas oportunidades y mucho éxito en cuanto a la capacidad que hemos tenido de desarrollar vínculos con el medio”, como por ejemplo, “proyectos de Extensión Universitaria”.

En ese sentido, Acosta dijo que desde el CCI “presentamos una propuesta” que ha sido aprobada por el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, “para generar trabajos en el interior en el sentido de generar políticas transversales en los distintos espacios que tenemos de generar política universitaria en la universidad”. Agregó que “a corto plazo se pensará en tener algunas unidades de extensión en esta región”, dado que “la extensión y el vínculo con el medio han sido históricamente los motores que ha permitido ese vínculo y esa generación de propuestas nuevas”.