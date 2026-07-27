Investigan muerte de una mujer en Florencio Sánchez

Una mujer de 29 años, que se encontraba con un hombre en una finca, falleció por una herida de bala en la mejilla.

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Personal de la Jefatura de Policía de Colonia y de la Fiscalía de Rosario investigan la muerte de una mujer de 29 años, ocurrida durante la madrugada del domingo en Florencio Sánchez, luego de que ingresara sin vida al hospital público de la vecina localidad de Cardona.

De acuerdo con la información proporcionada por la Jefatura de Policía de Colonia, sobre las 2.40 el centro asistencial notificó el ingreso de la víctima, quien había sido trasladada por particulares y presentaba un disparo a la altura de una mejilla.

A partir de ese momento, efectivos de la Seccional 17ª de Florencio Sánchez comenzaron las actuaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

En el marco de la investigación, Policía Científica hizo una inspección en una vivienda de la jurisdicción, donde incautó un rifle calibre 22 y una sustancia blanca, que fue remitida a la Brigada Departamental Antidrogas para su análisis.

Según informaron medios locales, un hombre declaró a los investigadores que ambos se encontraban en la vivienda y que la mujer estaba manipulando un arma larga cuando, por causas que aún se procura determinar, se produjo un disparo. El hombre afirmó que instantes después del disparo trasladó a la mujer al Hospital de Cardona.

La investigación permanece abierta y está a la espera de los resultados de las pericias forenses y de otras diligencias ordenadas por la Fiscalía.