Los ministros de Trabajo y de Economía y Finanzas, Juan Castillo y Gabriel Oddone, respectivamente, firmaron el martes el proyecto de ley de empleo integral. El documento fue remitido este miércoles al presidente Yamandú Orsi.

Aún no está definida la fecha en que la iniciativa será presentada formalmente por el Ministerio de Trabajo. Previamente, el texto será analizado por el equipo jurídico de Presidencia de la República, antes de su eventual aprobación por parte del mandatario.

Al respecto, Castillo señaló este miércoles en el Parlamento que desde el Poder Ejecutivo “se nos encargó, antes de entregarlo, trabajar el texto para pulirlo e incorporar iniciativas de otros ministerios y organismos”.

Asimismo, afirmó que “será un instrumento que, si bien no solucionará todos los problemas, constituirá una nueva herramienta a considerar, al igual que otras ya existentes”. En ese sentido, mencionó consultas de legisladores sobre programas como Uruguay Impulsa, valorado en distintas zonas del interior del país, y Yo Estudio y Trabajo, dirigido a jóvenes y estudiantes. “Hay que seguir sumando iniciativas, escuchar, buscar alternativas y trabajar conjuntamente entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales”, sostuvo.

El jerarca, junto con la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, concurrió este miércoles a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, donde ambos expusieron sobre la situación del sector industrial a nivel nacional, incluido el cierre de empresas en distintas ramas de actividad.

Tras la comparecencia, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, Castillo indicó en rueda de prensa que “se abordaron varios temas y no quedó nada sin tratar en la discusión sobre la industria, la productividad, la competitividad, el mundo del trabajo y las situaciones de conflicto”. Agregó que “hubo una serie de consultas de los diputados a la ministra de Industria y al Ministerio de Trabajo. Fue un buen intercambio”.

En cuanto a la exposición de su cartera, explicó que “la discusión se centró en las causas de los conflictos, así como en los mecanismos para resolverlos, que son diversos porque ningún conflicto es igual a otro”. Añadió que también se abordaron contenidos vinculados a la reducción del tiempo de trabajo y al Convenio 158 de la OIT, relativo a las causales de despido y el preaviso.

Consultado sobre decisiones empresariales como envíos al seguro de paro y despidos, el ministro respondió que “hay situaciones de todo tipo: reestructuras de empresas y decisiones adoptadas en casas matrices de multinacionales, en función del contexto internacional”. En ese marco, explicó que algunas compañías optan por concentrar operaciones en determinadas filiales y reducir su plantilla en otras, como ha ocurrido en el país.

Castillo también mencionó factores vinculados a la competitividad regional, así como a las expectativas generadas por negociaciones como el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. “Se suman medidas anunciadas por el Ministerio de Economía para mejorar la competitividad y agilizar trámites aduaneros y burocráticos. Hay múltiples causas detrás de estos problemas, pero también diversas herramientas que el gobierno está desarrollando”, afirmó.

Por otra parte, al ser consultado sobre un eventual deterioro del empleo en lo que va del año, el jerarca señaló que, según el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo se ubica en 7,2%, “un nivel similar al promedio histórico reciente en Uruguay”. No obstante, advirtió que “eso no significa que podamos estar tranquilos. Si hay una persona sin empleo que necesita un ingreso, es una preocupación para nosotros”.

En ese sentido, concluyó que “no podemos quedarnos quietos en la construcción de políticas activas de empleo ni en la promoción de inversiones productivas que generen trabajo de calidad y dejen ingresos en el país. Ese es un objetivo permanente del Ministerio de Trabajo”.