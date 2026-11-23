Desde el sindicato acusan que el sector tomó una “decisión unilateral” que “pretende modificar las reglas por sí y ante sí”, y afecta la entrega de útiles y el acceso a becas por parte de los hijos de los trabajadores.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) se declaró en conflicto este lunes ante presuntos incumplimientos “sobre aspectos ya acordados en Consejo de Salarios”, que califican como “un claro ataque a la negociación colectiva”. La decisión fue adoptada de manera unánime por el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato.

En un comunicado difundido este lunes, desde el Sunca acusaron al sector empresarial de buscar “borrar de un plumazo acuerdos alcanzados, desconociendo la negociación colectiva”. En particular, denuncian que se tomó una “decisión unilateral” que “pretende modificar las reglas por sí y ante sí”, y que afectan a varios beneficios actualmente vigentes.

Entre otras cosas, denunciaron intentos por “modificar los criterios para la entrega del set de útiles escolares y liceales” a los hijos de “miles de trabajadores” que se amparan en dicho beneficio. Igualmente, sostienen que la delegación empresarial busca “modificar los criterios” de las becas a las que pueden acceder aquellos que asisten a la educación terciaria.

En el comunicado se recuerda que los beneficios referidos se financian con el Fondo Social de la Construcción, que tienen su origen en la última huelga del sector, en 1993, y que “han sido históricamente un mecanismo para mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia”. Al respecto, desde el sindicato aseguran que las decisiones adoptadas por el sector empresarial son ajenas a “la situación financiera de los fondos, que están saneados”.

Denunciaron asimismo intentos por “modificar también las libertades sindicales acordadas de 2006 a la fecha”, que “tienen reembolso parcial de los fueros a través de los fondos, para contemplar que no les sea tan costoso a las empresas pequeñas”. “Interpretamos la actitud de la delegación empresarial como un ataque directo al Sunca, a la organización de los trabajadores, a los beneficios acordados en Consejo de Salarios y a la negociación colectiva”, acotaron.

Desde el Sunca precisaron que las libertades sindicales van más allá “del fuero o del o la dirigente”, sino la posibilidad de celebrar asambleas, en el entendido de que eso “es la chance o no del trabajador a informarse” y “del delegado a formarse de mejor manera con sus fueros sindicales, para informar a sus compañeras y compañeros”. “Es una puñalada al corazón del ‘método Sunca’”, caracterizaron en el comunicado.

“No vamos a volver a laburar en chancletas, en la informalidad, como cuando nos aportaban el mínimo de jornales”, advirtieron desde el sindicato. Y afirmaron: “Construimos una industria formal y seria, y la vamos a defender palmo a palmo”.

Es así que indicaron que, a partir de este martes, se llevarán adelante “asambleas no coordinadas de carácter sorpresivo” en todas las obras del sector, “para informar a las y los trabajadores sobre el estado de situación”. No descartaron la implementación de “mayores medidas” en función del “grado de avance de las negociaciones”, de acuerdo con lo que resuelva el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato.

“Las dos partes aportamos, las dos partes decidimos. Los fondos son una conquista de la lucha, no es un regalito que dan los empresarios, y como conquista que es, la vamos a defender”, concluye el comunicado.

En diálogo con la diaria, el presidente del Sunca, Richard Ferreira, reprochó la situación denunciada, ya que “genera un ataque directo a la organización sindical”. “Todo lo que se ha desarrollado a través de las políticas sociales debe construirse y desarrollarse como un acuerdo”, subrayó, y lamentó que los esfuerzos por entablar una negociación al respecto no fueron fructíferos.

El presidente del Sunca consideró que la postura del sector empresarial “no tiene mucha explicación más allá de un tema político-ideológico”, y la calificó como “un golpe de timón” con respecto a declaraciones efectuadas en el Día de la Construcción, cuando sus integrantes destacaron que el convenio colectivo más reciente “generaba estabilidad”. También la enmarcó en “un intento más de barrer con todos los acuerdos anteriores”, tras “varios intentos” durante el gobierno anterior.

Con todo, sostuvo que el accionar denunciado “no se explica mucho en función de lo que han declarado”, y advirtió que “genera una situación de inestabilidad y conflicto”. Dijo que el sindicato se comunicó con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, para informarle sobre la situación, y evalúa la evolución del escenario. “No descartamos ningún ámbito de negociación para tratar de generar una condición diferente”, afirmó.