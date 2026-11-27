Este jueves, el Observatorio de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) presentó el índice de conflictividad laboral correspondiente a 2026. El informe analiza el período comprendido entre el 1° de enero y el 15 de noviembre de 2026: en ese lapso, se registraron 88 conflictos laborales, de los cuales 83 fueron de carácter sectorial y 5 correspondieron a paros generales, entre ellos tres de alcance nacional –el 8 de marzo, el 10 de junio y el 11 de agosto– y dos departamentales, en Florida y Paysandú.

“En conjunto, los conflictos generaron 582.621 jornadas no trabajadas, de las cuales 312.357 correspondieron a paros sectoriales y 270.264 a paros generales”, señaló. De esta manera, con un valor de 32,3, 2026 registra “el nivel más bajo desde 2009 y se ubica entre los cuatro menores de toda la serie” junto a 2004, 2005 y 2009, tras un descenso pronunciado respecto del 50,9 de 2025 y también menor al 43,7 de 2024.

El documento explicó que la trayectoria del índice no responde a una “tendencia lineal”, sino a un “patrón cíclico en el que los años de elevada intensidad conflictiva son seguidos por fases de moderación”. Por eso, indicó que el valor no supone una ruptura respecto de su “dinámica histórica”, sino que se inserta en una de esas fases de baja intensidad cuya magnitud “depende en mayor medida de coyunturas específicas, como la realización de paros generales o la apertura de rondas de negociación colectiva, que de transformaciones estructurales del sistema de relaciones laborales”.

Una “fuerte concentración temporal de la conflictividad” entre junio y agosto

Comparativamente, el índice global y el sectorial en el período 2005-2026 muestra que en 2026 ambos se ubicaron en niveles bajos, ya que el sectorial fue de 25,4 y es el “segundo valor más bajo del período”. Además, en comparación con los segundos años de cada administración desde 2006, 2026 también presenta los valores más bajos de la serie en ambos índices.

En lo que respecta al análisis mensual, hubo una “fuerte concentración temporal de la conflictividad”, puesto que entre junio y agosto de este año se registró el 73,1% de las jornadas no trabajadas del período. Con todo, agosto fue el mes de mayor conflictividad global –por el paro general nacional del 11 y el paro general de la construcción del 13–, mientras que junio y julio le siguieron en importancia, además de que en este último mes se produjo el pico de la conflictividad sectorial porque confluyeron “la negociación del convenio de la construcción, los paros de los trabajadores de las empresas públicas en el marco de la Rendición de Cuentas, el conflicto de los trabajadores tercerizados del Mides por atrasos salariales y el paro por tiempo indeterminado en la Terminal Cuenca del Plata”.

Reivindicaciones salariales como causa principal y la construcción como sector más conflictivo

En lo que respecta a la discriminación de acuerdo con las causas, el informe sostiene que las reivindicaciones salariales estuvieron a la cabeza de la conflictividad sectorial –con 160.139 jornadas no trabajadas por este motivo, el 51,3% del total– y se explicaron fundamentalmente por el conflicto de la construcción en torno a la negociación del convenio colectivo, mientras que las condiciones de trabajo ocuparon el segundo lugar con 86.788 jornadas y el empleo representó el tercero con 54.797.

Por otro lado, de acuerdo con la conflictividad por sector de actividad, la construcción repitió el primer puesto con respecto a 2025 y concentró el 43,8% del total, con 136.922 jornadas. “Dos tercios de ese volumen corresponden al conflicto por el convenio colectivo y el tercio restante a los dos paros nacionales realizados ante fallecimientos de trabajadores en horario laboral, que, por estatuto, el sindicato declara paros generales parciales del sector”, planteó. En segundo lugar estuvo la administración pública, en el tercero la educación, en el cuarto la industria –tras haber sido el segundo en 2025– y en el quinto el transporte.