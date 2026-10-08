Terminal Cuenca del Plata y el sindicato portuario firmaron convenio a cinco años que mejora jornales mensuales asegurados

La empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP y Nelsury SA) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) firmaron este miércoles en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) un convenio colectivo a cinco años que incorpora algunas de las propuestas presentadas por los trabajadores y establece una serie de compromisos para el funcionamiento de la operativa de la terminal del puerto de Montevideo.

El acuerdo implementa un sistema de jornales asegurados con base en franjas que van desde los 17 a los 22 jornales, además de otras mejoras para los trabajadores.

Tras la firma del convenio, el titular del MTSS, Juan Castillo, dijo a la prensa que las extensas negociaciones culminaron “con un acuerdo entre partes” con “especiales contenidos” de algunas demandas “que habían hecho las trabajadoras y los trabajadores, algunos beneficios muy sentidos, como tener más jornales asegurados al cabo del mes, una cuestión lícita para cualquier trabajador, mejoras en algunas áreas, mejoras de derechos, algunos beneficios, y establece para el sector empleador y para la actividad portuaria cinco años de duración, cláusula de paz y guardia mínima de seguridad”.

Castillo destacó la dedicación “de todas las partes” para encontrar soluciones “porque sin flexibilidad no hubiese ocurrido esta firma”, y consultado sobre cómo se asegura que no habrá más conflicto, sostuvo que “en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales específicamente, la paz es una cosa que se trata de construir todos los días”. “Lo que está previsto en el acuerdo es que, de ocurrir algún imprevisto, se recurra a los tiempos y a los plazos para anunciar y para volver a acudir a la Dinatra, al MTSS y negociar”, explicó.

Por su parte, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, valoró la firma del acuerdo porque la situación “nos tenía bastante nerviosos a todos” y dijo que “se había alcanzado un acuerdo para las franjas menores a 20 jornales”, y se había trancado la negociación en “200 trabajadores que tenían 20 jornales” sobre los que no había avances. “Lo último que todos saben es que se mejoró a 21 jornales a partir del 1º de enero”, informó.

Finalmente, consultado sobre la extensión del conflicto y sus consecuencias, Reinaldo reconoció que “podemos decir que fue inevitable que, de no haber estado en esta conflictividad, no hubiésemos logrado el convenio colectivo que logramos, pero después, con cabeza más fría, hay que ver la manera de buscar, si hubieron errores, tratar de mejorar o buscar otras estrategias que puedan llegar a tener los mismos objetivos, pero sin tanta conflictividad”.