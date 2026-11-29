El instituto del PIT-CNT también analizó la evolución del mercado de trabajo: la tasa de empleo se ubicó en 59,5%, el desempleo en 7,1% y la informalidad en 21%.

Un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT analizó la evolución del poder de compra del salario medio durante el tercer trimestre, y también durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con iguales períodos del año pasado.

En el documento se señala que el Índice Medio de Salarios creció 5,9% respecto del tercer trimestre de 2025, por encima del 5,5% que se registró en ese período. Por otro lado, la inflación fue “algo mayor” al 4,3% que se registró hace un año y se posicionó en el 4,5%, aunque su aumento “resultó inferior al de los salarios nominales”.

Por lo tanto, “como resultado, el poder de compra del salario en el trimestre julio-setiembre aumentó 1,3% en la comparación interanual, un incremento levemente superior al 1,1% del mismo trimestre de 2025. Con este dato, en los primeros nueve meses del año el salario real acumula un crecimiento promedio de 1,6% respecto a igual período del año anterior”, consignó el instituto.

En cuanto a la evolución histórica del salario real medio, en el informe se apunta que tras tasas interanuales del orden del 4% entre mediados de 2023 y la primera parte de 2024, las variaciones pasaron a ubicarse en torno al 1,5%, en el marco de una desaceleración que se profundizó en 2025. Este año retomó su ritmo y, mientras que en el primer trimestre la variación interanual trepó al 2%, el crecimiento se moderó (1,4% en el segundo trimestre y 1,3% en el tercero) a medida que la inflación interanual subió y erosionó los aumentos nominales.

En el sector privado, el poder de compra del salario aumentó en promedio un 1,6% en el tercer trimestre en la comparación interanual. En el sector público, en tanto, creció 0,8% respecto al mismo período de 2025. La diferencia entre ambos responde principalmente a calendarios de ajustes distintos, ya que la mayoría de los funcionarios estatales recibe su aumento anual en enero.

Sobre las perspectivas para lo que resta del año, el Cuesta Duarte señaló que en materia salarial “no se prevén ajustes generales antes de fin de año”, mientras que la inflación “muestra una tendencia al alza en los últimos meses”, por lo que, “si se ubica en el valor esperado por los analistas y los salarios nominales siguen un patrón similar al del último trimestre de 2025, el salario real del cuarto trimestre se ubicaría alrededor de 1% por encima de igual período del año anterior”. “Aun así, en el promedio de 2026 el salario real crecería en torno al 1,4%, por encima del 1,1% de 2025”, se señala en el documento.

Leve deterioro en los indicadores del mercado de trabajo

En un segundo informe, el instituto analizó la evolución del mercado de trabajo durante el tercer trimestre de 2026. La cantidad de personas ocupadas fue, en promedio, de 1,75 millones, una cifra similar a la del mismo trimestre de 2025.

Por otro lado, la tasa de actividad –que refleja la proporción de personas económicamente activas respecto a la población en edad de trabajar– se ubicó en 64,1% y disminuyó respecto al 64,3% que se registró en 2025, con una brecha entre sexos que “continúa siendo elevada”.

Respecto al empleo, la tasa se ubicó en 59,5% y, en comparación con 2025, “disminuyó entre los hombres, pero aumentó entre las mujeres, compensando parcialmente la caída de la tasa general”. El comercio fue la principal rama empleadora del país y el promedio de horas trabajadas fue de 37 semanales para el total de la economía.

El desempleo, en tanto, se ubicó en 7,1%. Si bien disminuyó respecto al máximo registrado en 2024 (8,3%), hubo un leve aumento en comparación a 2025 (6,9%), que se explica por el desempleo entre las mujeres.

“La tasa de subempleo, de 8,9%, disminuyó respecto al año anterior y también se mantuvo estable frente al trimestre anterior. Por su parte, la informalidad descendió a 21%. Dado que la cantidad de personas ocupadas se mantuvo prácticamente incambiada, esto sugiere un aumento de la formalidad del empleo”, se señala en el documento.