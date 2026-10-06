El séptimo Encuentro Internacional de Poesía Esteros llega al MACA con 15 poetas internacionales y nacionales

El sábado 17, a las 16.00, antes de la lectura de poesías, el cubano Víctor Rodríguez Núñez abordará en conferencia “la poesía dialógica en Cuba y su relación con Uruguay”.

Del 14 al 18 de octubre la Fundación Cultural Esteros, creada en 2019, celebrará la séptima edición del Encuentro Internacional de Poesía Esteros en Montevideo y Maldonado. En este último departamento tendrá lugar el sábado 17, desde las 16.00, en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en Manantiales, en el kilómetro 4,5 de la ruta 104. Iniciará a esa hora con la conferencia “Hacia una poesía dialógica en Cuba y su relación con Uruguay”, a cargo del poeta, periodista y catedrático cubano Víctor Rodríguez Núñez, quien reside hace varios años en Estados Unidos.

Al culminar la actividad, habrá un recital multilingüe con 15 poetas de diversos países: las uruguayas Vera Vidales Vaz y Silvia Guerra, los argentinos María Paula Alzugaray, Gustavo Tissoco y Daniel Calabrese, y los mexicanos Mijail Lamas, Juan Hernández-Senter, Antonio Heras, Olivia Oropeza y Efraín Bartolomé. Además, Ming Di (China), Shelly Bhoil (India), Teresa Gómez (España), Gabriel Cisneros (Ecuador), Dafne Malvasi (Italia).

La directora fundadora de la Fundación Cultural Esteros y directora y curadora de este séptimo encuentro, la poeta, periodista y gestora cultural argentina Carolina Zamudio, dijo a la diaria que este año México es el país invitado de honor. Además, explicó que la expansión a Maldonado busca que los invitados internacionales conozcan la zona costera y, particularmente, el MACA, que “tiene una tipología muy particular dentro de los museos de América Latina y del mundo”, dado que “para muchos es la primera vez que visitan el país”.

A su vez, contó que el poeta cubano Rodríguez Núñez “tiene mucho interés por la poesía uruguaya y ha tenido vínculo con referentes de la poesía uruguaya como Enrique Fierro [poeta, ensayista y crítico literario, que falleció en 2016] e Ida Vitale poeta, traductora y ensayista, quien recibió el Premio Cervantes en 2019”; ambos fueron pareja. En ese sentido, dijo que la conferencia abordará “la relación entre ambos países, que fue muy fructífera a lo largo del tiempo”.

Por otra parte, informó que por primera vez la Fundación Cultural Esteros brindará el Premio Lautréamont de Poesía 2026 y que los galardonados serán el poeta, ensayista e investigador uruguayo Hugo Achugar, quien recibió el Gran Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura, y el referente de la poesía mexicana contemporánea Bartolomé. Esta celebración se realizará en la Embajada de México, en Montevideo, a las 11.00.