Hugo Achugar ha sido distinguido con el Gran Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que le será entregado en una ceremonia el 17 de octubre.

Autor de dos novelas, decenas de poemarios y numerosas obras ensayísticas, Achugar fue director nacional de Cultura del MEC entre los años 2008 y 2015. Integrante de la llamada “generación de 1965”, durante la dictadura militar debió exiliarse en Venezuela y tras la recuperación democrática fue catedrático de Literatura Latinoamericana en la Facultad de Humanidades de la Udelar. Además, fue profesor en distintas universidades estadounidenses y continúa vinculado a la Udelar.

“No me lo creo”, dijo Achugar a la diaria sobre el premio que acaba de sumar. “Aunque es oficial, aunque fue comunicado que sí, que me lo dieron, es grande, muy grande. Pensé que este tipo de premios te los dan cuando te estás para ir para el otro lado. Y bueno, lo agradezco profundamente, pero todavía no me quiero ir para el otro lado: tengo un par de libros que escribir, tesis que dirigir y alguna investigación por ahí. Pero sobre todo, todavía tengo ganas de seguir escribiendo. Es mucho y es el mejor regalo de mis 80 años. Y estoy muy agradecido”, agregó.

La identidad uruguaya, las tensiones centro-periferia, el diálogo entre cultura popular y reflexión académica son solo algunos de los temas que ha abordado Achugar en su extensa producción. Como autor de una obra heterogénea en cuanto a géneros e intereses, a lo que agregó su vocación docente y su servicio en la gestión cultural, Achugar cree que en el centro de sus creaciones está la pasión. “La pasión que he tenido siempre por la docencia, la pasión por la escritura”, aclara.

“Soy un poeta casi compulsivo y además los ensayos me permitieron preguntar, provocar y también ejercer mi pasión. Soy un apasionado y para mí no hay separación, no son cosas diferentes haber sido un poeta, un ensayista, un investigador, un docente y eso que dicen, que soy un gestor cultural. Para mí es todo lo mismo. Y lo que lo atraviesa es la pasión. Y mi amor por la cultura, por los otros y por ideales que recorren mi vida. Y preguntas que también las recorren, porque porque me gusta preguntar y buscarle las cinco patas al gato. Me divierte, me entusiasma, me apasiona. ¿Qué es lo que atraviesa todo eso? Lo reitero: la pasión de sentirme libre haciendo lo que hago”, agrega.

El jurado del MEC, presidido por el politólogo Adolfo Garcé, comunicó que “el aporte de Achugar a la construcción de una institucionalidad cultural, y con ello a la visualización de nuestro país a nivel de las Américas, tanto en el campo de la investigación como de la gestión, lo convierten en figura fundamental de la cultura uruguaya”.

El Gran Premio a la labor intelectual es otorgado por el MEC cada tres años. En ocasiones anteriores lo han recibido los poetas Circe Maia, Washington Benavides e Ida Vitale, el físico Rodolfo Gambini y el antropólogo Daniel Vidart.