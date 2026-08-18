Cipriani sobre resort de Punta del Este: “Las obras se retomarán la semana que viene”

Además, señaló que “se está evaluando el cambio de la empresa Criba, pero aún no está confirmado”, y aseguró que los 600 trabajadores enviados a seguro de paro serán recontratados.

Tras la suspensión de obras por tiempo indeterminado en el obrador del resort del Grupo Cipriani en Punta del Este, que afectó al menos a 600 trabajadores, el empresario italiano Giuseppe Cipriani, impulsor del proyecto, afirmó, durante una rueda de prensa el lunes, tras una reunión con el intendente de Maldonado, Miguel Abella, que este “sigue, pero seguramente se reabrirá el próximo año por varios atrasos que hubo en la obra”. Explicó que los atrasos se generaron por “incumplimiento” de los plazos contractuales previstos por parte de Criba SA, la contratista madre del emprendimiento ubicado en la parada 12 de la playa Brava, y los perjuicios económicos derivados de los atrasos “ascienden a millones de dólares”.

En línea con el comunicado emitido por el Grupo Cipriani, el sábado 15, en el que se señaló que, de ser necesario, se pondría fin a la relación contractual con Criba y se contrataría a otra empresa para continuar con los trabajos, Cipriani indicó que “se están evaluando opciones, entre ellas el cambio de empresa, pero aún no está confirmado”. De todos modos, sostuvo que “las obras se retomarán lo más rápido posible; la semana que viene”, e indicó que actualmente “la obra no está parada, se están hormigonando los pilotes de la segunda torre, y compañías que no dependen de Criba están trabajando en el casino”.

Consultado sobre la posibilidad de recontratar a los trabajadores que fueron enviados al seguro de desempleo, tanto del grupo desarrollista Criba como de empresas subcontratadas el viernes, respondió: “Sí, absolutamente”. En ese sentido, resaltó que hoy “hubo una buena reunión con el Sunca [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos] de Maldonado y la organización sindical [del centro de trabajo]”. “Todos los que fueron enviados al seguro de paro y quieren volver a la obra volverán”, reafirmó, y deslizó que con el gobierno nacional “se evalúa la posibilidad de dar trabajo a los empleados que están en la Cipriani Academy” de hotelería y gastronomía, que son más de 300 jóvenes que esperaban incorporarse al resort en la próxima temporada.

Por otra parte, informó que para la próxima temporada “se están averiguando alternativas, que dependen del gobierno nacional, como abrir un casino en Locanda Punta del Este”, donde funcionaba el exhotel Mantra y actualmente está la Cipriani Academy. Según supo la diaria, la semana pasada el magnate Cipriani canceló una deuda por contribución inmobiliaria que ascendía a dos millones de dólares por este inmueble de La Barra.

En tanto, Abella dijo en rueda de prensa que los grupos “Cipriani y Fasano [empresa brasileña que compró el Enjoy Punta del Este en abril pasado] son dos motores importantes para el turismo, el departamento y el país”. Afirmó que se trata de “un tema de negocios entre privados y el Estado debe escuchar primero y luego mediar”, y sostuvo: “Estoy convencido de que no se va a parar la obra; hay que tratar de que se destrabe cuanto antes”.

Criba: “No ha existido incumplimiento alguno”

“En relación con el proyecto del exhotel San Rafael, Criba declara expresamente que no ha existido incumplimiento alguno atribuible a la compañía y que no tiene responsabilidad en el diferimiento de los plazos de obra, originado en circunstancias ajenas a la constructora”, expresó la empresa mediante un comunicado difundido el sábado.

En este marco, subrayó que el “desarrollo del plan de trabajo” se vio afectado por las negociaciones en el sector de la construcción ante la negociación del Consejo de Salarios, motivo por el cual “desplegó una capacidad operativa extraordinaria con el objetivo de sostener el ritmo de ejecución previsto para una obra de esta escala y complejidad”.

Por último, indicó que, debido a las medidas adoptadas, en los períodos de mayor actividad “la obra alcanzó una dotación superior a 650 trabajadores en simultáneo, con operaciones durante las 24 horas y continuidad de tareas los siete días de la semana, constituyendo uno de los mayores despliegues operativos realizados por la compañía en Uruguay”. A su vez, sostuvo que tiene “la vocación de resolver cualquier diferencia por la vía del diálogo y de los canales institucionales que correspondan”.