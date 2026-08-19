Punta del Este: se firmó comodato para construir la nueva Comisaría 14ª en San Rafael

La Intendencia de Maldonado cedió un terreno para ampliar la infraestructura policial y “descomprimir” el trabajo de la Seccional 10ª, ubicada en la península.

La Intendencia de Maldonado oficializó, esta semana, un comodato con el Ministerio del Interior para ampliar instalaciones policiales en San Rafael y crear la Comisaría 14ª, de la Jefatura de Policía de Maldonado. La nueva comisaría “permitirá reorganizar el despliegue policial y descomprimir el trabajo de la Seccional 10ª” de Punta del Este, destacaron las autoridades.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo en una rueda de prensa que la concreción del proyecto permitirá “subsanar una falencia administrativa de más de 20 años, donde funcionaba la antigua subcomisaría [inaugurada en 2007 y situada entre la avenida Mar del Plata y la calle Acapulco] y el primer destacamento de San Rafael”.

Informó que, tras la aprobación de un decreto de Presidencia de la República, se creará la Comisaría 14ª, que “era una necesidad porque hoy Punta del Este ha crecido mucho y sobre todo San Rafael, con múltiples emprendimientos empresariales de gran envergadura, que demuestran el crecimiento y la fortaleza del departamento”.

De esta repartición dependerá la [subcomisaría inaugurada en abril pasado en el barrio Los Caracoles, donde fueron realojadas las familias del exasentamiento Kennedy.

El intendente de Maldonado, Miguel Abella, dijo en una rueda de prensa que, además de ceder el predio, la IDM brindará su apoyo en aspectos vinculados a parte de la construcción, permisos y otras gestiones necesarias para concretar el proyecto.

Por otra parte, anunció que “se trabaja en un destacamento policial para el barrio Hipódromo y en tener presencia policial en la Terminal de Punta del Este, aprovechando a inversores que están en la zona y quieren colaborar”, aunque no detalló de quiénes se trata.