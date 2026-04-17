El barrio de familias realojadas del exasentamiento Kennedy cuenta, desde este viernes 17, con un nuevo destacamento policial. Se trata de la subcomisaría de San Rafael, que se ubicó en ese enclave tras un acuerdo de comodato entre el Ministerio del Interior y la Intendencia de Maldonado (IDM).

En la inauguración participó el ministro Carlos Negro junto con otras autoridades de la cartera, además del comando de la Jefatura de Maldonado y el intendente, Miguel Abella. También estuvo el exintendente Enrique Antía, promotor del realojo del exasentamiento y bajo cuya gestión se evaluó la instalación del destacamento en el nuevo barrio.

Esta dependencia funcionará con 30 efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y seis policías administrativos, con atención durante las 24 horas, para “recibir denuncias, expedir constancias y atender al público”, informó el jefe departamental de Policía, Víctor Trezza. Estará en la órbita de la Comisaría de San Rafael, que se construye con fondos aportados por el grupo Cipriani y estaría operativa para fin de año, agregó.

El jefe explicó que con esto se “descomprimirá” el trabajo de la seccional décima de Punta del Este. “La jurisdicción de Avenida del Mar hacia la derecha” quedará en la órbita de la Comisaría de San Rafael para atender de manera más eficiente las necesidades de las nuevas urbanizaciones, barrios privados y grandes emprendimientos comerciales, dijo.

El intendente Abella, por su parte, destacó el trabajo realizado para llevar seguridad al nuevo barrio Kennedy, que ya cuenta con una escuela y un CAIF, y que “próximamente” también tendrá una policlínica de salud.

A su vez, el exintendente Antía recordó que la IDM reconvirtió una vivienda que había sido inicialmente adjudicada a una persona que luego fue condenada por regentear una boca de drogas en el lugar. Para adaptarla a los requerimientos policiales, la comuna aportó “20.000 dólares” que se sumaron a los “60.000” que constó la construcción, dijo.

48 nuevos policías para Maldonado

Antes de la inauguración, las autoridades nacionales y departamentales participaron en la ceremonia de egreso de 48 nuevos efectivos —27 hombres y 21 mujeres—, que serán distribuidos en las diferentes seccionales y en el Centro de Comando Unificado, dijo Trezza.

A su turno, el ministro Negro remarcó que la cartera impulsa “la transformación profunda de la formación policial” y que, en esa línea, está “ampliando los tiempos de capacitación, incorporando nuevas herramientas y consolidando la lógica de formación permanente a lo largo de toda la carrera policial”. También hizo hincapié en la necesidad de “actuar siempre dentro de la ley, con profesionalismo y una conducta ejemplar, tanto dentro como fuera del servicio”.

El comisario Marcos García, encargado de la Escuela Departamental de Policía, destacó el nivel de formación de los egresados, que incluyó “conocimientos en lengua de señas, manejo del sistema de gestión de seguridad pública y capacitación como primeros respondedores”.

En la ceremonia también participaron el director de la Policía Nacional, José Azambuya, y el subdirector ejecutivo, Robert Taroco.