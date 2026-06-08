Unión Vecinal de Punta Ballena impulsa plantación de árboles junto a la ruta 93 para “transformarla en un paisaje más blando”

Preocupa “el deterioro de la identidad del bosque” debido a la tala de árboles asociada al rápido crecimiento de la zona, dijo la directiva Adriana Bértola.

La Unión Vecinal de Punta Ballena (UVPB) impulsa un proyecto para plantar árboles junto a la ruta 93, con el objetivo de “integrarla al bosque y contribuir a que los vehículos reduzcan la velocidad”, informó a la diaria Alejandra Bértola, integrante de la comisión directiva.

Para esto, la agrupación solicitó permiso a la Intendencia de Maldonado (IDM) y presentó planos sobre especies nativas a plantar, con sus respectivas ubicaciones. A fin de estudiar “minuciosamente” el proyecto, se espera concretar una reunión en el territorio con técnicos del Departamento de Movilidad.

Bértola indicó que la propuesta contempla la plantación de especies nativas, como plumerillos y colas de zorro, en los laterales de la ruta 93 y en el cantero central, en el tramo comprendido entre la rotonda del Club del Lago y el puente ubicado al inicio de la avenida Antonio Lussich. Se trata de una zona donde “circulan vehículos, hay diversos comercios y mucha cartelería a la entrada de Punta Ballena”. Sostuvo que contar con vegetación puede “transformar la ruta en un paisaje más blando”, y mejorar la movilidad, que “es un problema, al no haber cruces seguros”.

Preocupación por tala de árboles

En este marco, el viernes 5, que coincidió con el Día Mundial del Medio Ambiente y el natalicio de Federico García Lorca, se realizó una jornada de plantación de especies nativas en la plaza Margarita Xirgu, en Punta Ballena, a cargo de un colectivo de vecinos Nodo Bosque, impulsado por la UVPB.

Se plantaron cinco árboles liquidámbar, dos anacahuitas, un guayabo, un arazá y un plumerillo con el fin de “asegurar un bosque para el futuro y para que esta zona no sufra un cambio muy brusco y pierda su biodiversidad local”, explicó Bértola. La iniciativa se enmarca en la Ley 13.181 de conservación, fomento y aprovechamiento para fines públicos de parte del Bosque Lussich, de Punta Ballena.

Bértola señaló que existe “preocupación” sobre el “deterioro que tiene Punta Ballena en cuanto a su identidad de bosque, porque se están talando muchos árboles y está habiendo un crecimiento muy rápido de la zona”, por lo cual es importante plantar especies nativas que “se adaptan mejor al territorio, atraen polinizadores y contribuyen a evitar el avance de especies invasoras”. Considera que es “un plan educativo para colaborar con la preservación y pensar en las futuras generaciones”.