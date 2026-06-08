Investigadores del CURE presentarán líneas de trabajo en ecología y gestión ambiental en el este

Las ponencias abordarán temas como la exploración de fondos marinos, el monitoreo de ecosistemas antárticos, la ecoacústica, la gestión del agua y la diversidad vegetal, adelantó la docente Mariana Meerhoff.

En el marco del Mes del Medio Ambiente, el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental (DEGA) del Centro Universitario Regional Este (CURE) presentará sus principales líneas de investigación y trabajo en territorio, además de lanzar su espacio web dentro del sitio de la institución. La actividad se llevará a cabo el próximo 26 de junio, de 14.00 a 15.00, en el aula magna de la sede de Maldonado, con entrada gratuita por inscripción previa.

El evento abordará temas de investigación activa del DEGA, vinculados a la biodiversidad en ecosistemas acuáticos del este de Uruguay, la exploración de fondos marinos, el monitoreo de ecosistemas antárticos, la ecoacústica, la gestión del agua, la diversidad vegetal y las transiciones hacia la sustentabilidad, adelantó el CURE. Cada presentación buscará responder tres preguntas centrales: cuál es el problema, qué hace el DEGA y por qué ese trabajo resulta relevante para el país.

Mariana Meerhoff, docente y directora del DEGA, expresó que el principal objetivo es mostrar a la comunidad el potencial del departamento en cuanto a las actividades de investigación, enseñanza y extensión. “Queremos visibilizar al DEGA como un actor relevante en la generación de conocimiento, que puede ser aplicado a la búsqueda de soluciones a problemas ambientales y socioambientales que tiene la región”, añadió.

El DEGA surge del proceso de integración y crecimiento de grupos académicos vinculados al programa Polos de Desarrollo Universitario (PDU) de la Universidad de la República (Udelar) en el interior del país. Actualmente, el departamento está conformado por el PDU en Recursos Humanos en Biodiversidad, el PDU en Ecología de Paisaje y el PDU en Ecología y Conservación, consolidándose posteriormente como un departamento académico del CURE, con sede en Maldonado.

“El departamento tiene su fuerte, sobre todo, en la investigación en ecología y también en las políticas ambientales, la construcción de políticas ambientales para una gestión más sostenible de los bienes naturales”, sostuvo Meerhoff.

Qué se investiga y para qué

Dentro de esas líneas de investigación “hay investigadores que están centrados en ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos”. “Distintos grupos biológicos, desde vertebrados terrestres, como los grandes mamíferos –los zorros, por ejemplo–, hasta las aves, pasando por el plancton marino y los peces”, detalló.

Agregó que se estudia “un rango muy amplio de grupos biológicos y procesos de los individuos hasta las comunidades biológicas y los ecosistemas, por ejemplo, investigando los efectos del cambio climático en las emisiones de gases de efecto invernadero”.

En ese encuadre, también destacó que hay líneas de investigación centradas en los niveles de contaminación ambiental, “tanto en problemáticas persistentes, como la contaminación fecal en las playas, contaminantes emergentes, entre ellos microplásticos, nanoplásticos y distintos tipos de pesticidas”. Según explicó, estas sustancias pueden afectar y, “eventualmente, tener impacto sobre la salud humana”.

Meerhoff señaló que uno de los objetivos centrales del departamento es generar conocimiento científico que contribuya a comprender las problemáticas ambientales y su vínculo con la sociedad. En ese sentido, resaltó la importancia de desarrollar investigaciones de calidad y fortalecer las capacidades académicas a través de redes de colaboración nacionales e internacionales.

Investigar para comprender y comprender para gestionar

Estas investigaciones permiten “comprender el alcance de las problemáticas ambientales, cuáles son sus vínculos con la pérdida de biodiversidad y el deterioro de la calidad ambiental, así como sus impactos sobre las personas y los territorios”, dijo la docente.

Bajo la premisa de “investigar para comprender y comprender para gestionar”, entiende que el DEGA tiene mucho para aportar. “Investigamos para comprender y creemos firmemente que para gestionar tenemos que comprender”, afirmó. Asimismo, apuntó que el conocimiento generado a partir de la investigación puede contribuir a mejorar la gestión ambiental y la búsqueda de soluciones a los desafíos socioambientales actuales.

Meerhoff recalcó que el departamento tiene una fuerte participación en la Licenciatura en Gestión Ambiental, además de aportar cursos a otras carreras del CURE y de la Udelar. También indicó que ofrece oportunidades para pasantías, monografías, tesinas y estudios de posgrado.

En esa dirección, mencionó que actualmente cuentan con “entre 25 y 30 estudiantes de posgrado a nivel de maestría, doctorado y posdoctorado” desarrollando actividades en el departamento. Subrayó que “uno de los puntos más fuertes” es la formación de investigadores e investigadoras y la atracción de estudiantes y académicos extranjeros.