Criba atribuye conflicto en obra de Cipriani a discusión sobre Consejo de Salarios y “disidencias” dentro del Sunca

No obstante, la filial departamental de la organización sindical negó tal extremo y ratificó que sus medidas responden a “reiteradas violaciones al convenio colectivo”.

La principal contratista de la obra de Cipriani en Punta del Este salió al cruce del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), que desde la semana pasada ejecuta medidas distorsivas en el obrador.

“La conflictividad obedece al marco de la discusión actual sobre el Consejo de Salarios, tema que excede lo particular de la obra”, afirmó Criba en un comunicado inicialmente divulgado por El País. La empresa añadió que el conflicto “se agrava por la importancia del proyecto y las disidencias internas dentro del Sunca, donde diferentes corrientes sindicales se disputan representación en la obra de Cipriani”.

Criba sostuvo además que en la obra “se cumple estrictamente con el convenio colectivo” y que la gestión de altas y bajas “se realiza en todo momento conforme a la legislación, al convenio vigente y en diálogo con todos los actores”.

La semana pasada, el secretario general del Sunca en Maldonado, Michael Pistone, aseguró a la diaria que el conflicto se desató por el cese de obreros de albañilería que no fueron retomados, al tiempo que la empresa tomó a otros trabajadores para desempeñar la misma función. También afirmó que existen subcontratos que “violentan el convenio colectivo”.

Tras el comunicado de Criba, el sindicato ratificó que el conflicto que atraviesan los trabajadores en la obra del grupo Cipriani, que implica la instalación de asambleas sorpresivas, “no obedece a consejos de salarios ni a diferencias internas en la organización sindical”. “Reiteradas violaciones al convenio colectivo”, insistió el Sunca en un comunicado.

Por otra parte, la filial departamental del Sunca se concentrará este miércoles, a las 9.30, frente a la obra en el exhotel San Rafael, en Punta del Este, para movilizarse en el marco del paro general parcial convocado por el PIT-CNT, que será de 9.00 a 13.00.