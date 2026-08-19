Liga de José Ignacio pidió al Ministerio de Turismo que “se oponga” al aeropuerto proyectado en Las Garzas

“Debe procurar la no alteración ni afectación de un territorio cuyo propio diferencial es el turismo de naturaleza”, argumentó la organización, que integra la Comisión Asesora Específica del área protegida Laguna Garzón.

La Liga de Fomento de José Ignacio pidió, mediante una nota al Ministerio de Turismo, que se pronuncie en contra del proyecto de instalar un aeropuerto internacional en Las Garzas, entre las áreas protegidas de Laguna Garzón y Laguna de Rocha, impulsado por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y el Grupo Aeropuertos del Uruguay.

En principio, la organización mencionó su trayectoria de 70 años de acción en el extremo este del departamento de Maldonado, muy cercano a Las Garzas, y señaló que una de sus misiones es “buscar el equilibrio entre la conservación y las actividades que se desarrollan en el territorio”, procurando un desarrollo sustentable para la costa, que constituye su “principal recurso ambiental-social-económico cultural”. En esa línea, indicó que desde hace varios años participa en la gestión del área protegida cercana, la Laguna Garzón, con representación en la Comisión Asesora Específica (CAE), también integrada por delegados del Ministerio de Turismo.

Luego enfatizó que el Ministerio de Ambiente categorizó el proyecto como C, porque puede producir impactos ambientales negativos significativos, y que también la Universidad de la República, a través del Centro Universitario Regional Este, se expidió respecto de la no conveniencia de instalar el aeropuerto en ese enclave.

Para sustentar su petición, la Liga citó tramos del informe del CURE referidos a la afectación al turismo de naturaleza (incluido el turismo astronómico) y remarcó que el aeropuerto “resulta totalmente inapropiado” para el turismo que caracteriza al territorio y sus zonas aledañas.

“Entendemos que el Ministerio de Turismo, dentro de sus competencias respecto a la estrategia de turismo nacional y su correspondiente planificación, debe procurar la no alteración ni afectación de un territorio cuyo propio diferencial lo constituye el turismo de naturaleza”, señaló la organización en el texto firmado por su presidente Alfredo Vercelli y su tesorero Eduardo Caride, al que accedió la diaria. Por lo expuesto, solicitaron “la intervención” de la cartera y que “se oponga” a la instalación de un aeropuerto internacional.

La petición se sumó a una solicitud planteada el lunes pasado al Ministerio de Ambiente, para que el territorio ubicado entre ambas áreas protegidas sea “declarado urgentemente como zona adyacente para contar de tal forma con mayor protección jurídica y, de esa manera, evitar la instalación” del aeropuerto.

En la primera semana de julio, la Red Unión de la Costa (RUC) y Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) emitieron comunicados rechazando la instalación de un aeropuerto entre el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y el Área de Manejo de Hábitats y Especies Laguna Garzón, que son territorios que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

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