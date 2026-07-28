El Sunca y empresarios acordarían la reducción de la jornada laboral una hora por año hasta llegar a 40 horas sin pérdida salarial

El sindicato considera que la propuesta presentada por los empresarios en una instancia bipartita “puede ser una solución”, aunque faltan acordar otros puntos para alcanzar la firma de un nuevo convenio colectivo.

Las negociaciones entre las cámaras empresariales y el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca) continúan adelante, y este lunes, en instancia bipartita, los empresarios presentaron una propuesta a la organización sindical, la cual, según explicó a la diaria el presidente del sindicato, Richard Ferreira, podría marcar el principio de un acuerdo que, en caso de ser aprobado, pasará a ser parte del nuevo convenio colectivo que firmarán ambas partes con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Ferreira comentó que hubo “una apertura” de las negociaciones, y en ese marco “los empresarios presentaron una propuesta que representa un avance, principalmente en el tema de la reducción del tiempo de trabajo”. El dirigente explicó que la iniciativa consiste en acordar un convenio de cuatro años de duración, con reducción del horario en una hora por año, hasta que en el último año del acuerdo se alcancen las 40 horas de trabajo semanales, y sin pérdida salarial, como había solicitado el sindicato.

“Es una propuesta que puede ser una solución. Si bien es cierto que pretendemos seguir avanzando sobre el resto de los puntos de la plataforma, esto significa un avance importante, porque es uno de los puntos más duros que teníamos en la negociación”, sostuvo Ferreira. Sobre la propuesta de los empresarios, dijo que habría que definir la aplicación de la hora de menos que se trabajaría por año, ya que actualmente, las 44 horas semanales de un trabajador se dividen en nueve horas de lunes a jueves y ocho los viernes.

Ferreira explicó que existe una posibilidad de aplicar la reducción horaria durante el convenio en las ocho horas de lunes a viernes, y otra posibilidad podría ser que se concrete la reducción de una hora por año, y que se aplique sobre el día viernes. “Las dos posibilidades están abiertas, siempre que el resultado sea terminar el convenio con 40 horas”, añadió.

Por su parte, en referencia a si se mantendrán o no los beneficios alcanzados en convenios anteriores en el nuevo acuerdo, el dirigente dijo que “las cámaras empresariales hicieron un planteo inicial” en el que consideraban que no fueran parte del acuerdo que se negocia. Ferreira agregó que ese planteo “motivó que el Sunca se movilizara, y en junio se logró resolver eso a través de un acta en el ámbito de los Consejos de Salarios, que aseguró que mientras dure la negociación ningún beneficio se quita ni modifica, lo que permite dialogar con cierta tranquilidad”.

Comentó que, si bien los empresarios plantearon en la negociación aplicar modificaciones que pretendían quitar algunos beneficios, como por ejemplo los viáticos, “eso quedó descartado, ya que el Sunca respondió que no estaba de acuerdo, como así también no considerar los días de licencia como jornadas hábiles, a los efectos del pago. Eran propuestas regresivas no razonables. Entonces, todos los beneficios anteriores se mantienen hasta hoy, y una vez que se firme el nuevo convenio, se reafirmará todo lo acordado en convenios pasados”.

En lo concerniente a otros temas, como la seguridad laboral y las condiciones de trabajo, explicó que el sindicato planteó la extensión de las libertades sindicales para los delegados y delegadas de seguridad, “con el objetivo de avanzar en la dirección de la prevención de los accidentes, sobre la base de la capacitación, la formación y el conocimiento en la normativa de seguridad e higiene”. Afirmó que este planteo “no tiene como objetivo sustituir el papel de la empresa ni del técnico prevencionista”, pero reconoció que sobre eso “hasta ahora no hay acuerdo”.

“Sin duda que la negociación no ha terminado, porque hasta que no se haya acordado todo, no hay acordado nada”, sostuvo Ferreira, quien manifestó que actualmente hay otros puntos en los que no hay entendimiento aún, entre ellos, las políticas de empleo, que abarcan el ingreso de la mujer a la industria de la construcción, la contratación del personal que no es permanente y las oportunidades para los trabajadores que tienen más de 50 años de edad.

Las negociaciones iban a continuar este martes a las 13.00, pero antes del mediodía fueron suspendidas porque los representantes de la Cámara de la Industria de la Construcción del Este no podían participar. La reunión fue postergada para este jueves y para el viernes está prevista una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo.