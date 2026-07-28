Sindicato de trabajadores de Teledoce para por tiempo indeterminado ante despidos de 25 trabajadores del canal

La Asociación de Empleados de Teledoce denuncia “la pérdida de derechos laborales y la caída unilateral del convenio colectivo”, y acusan negativas por parte de la dirección del canal para concretar una reunión.

La Asociación de Empleados de Teledoce (ADET), que nuclea a trabajadores de Canal 12, se declaró en conflicto y resolvió un paro por tiempo indeterminado en respuesta a una serie de despidos sorpresivos por parte de la dirección del canal, que es propiedad de la empresa Sociedad Televisora Larrañaga SA. Así lo recoge un comunicado del sindicato, al que accedió la diaria, en el que los trabajadores expresan su rechazo a “la ola de despidos”, al tiempo que repudian “la pérdida de derechos laborales y la caída unilateral del convenio colectivo”.

Según pudo saber este medio con base en fuentes, desde la empresa expresaron que pretendían desvincular a un total de 25 trabajadores como parte de una reestructura interna.

Asimismo, según recoge un acta bipartita difundida en diciembre del año pasado por el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez, en redes sociales, el canal propuso a los trabajadores suspender de forma provisoria el beneficio denominado “cooperativa”, que es parte del convenio laboral. El documento, en el que también se plantea la suspensión del adelanto del salario vacacional y se anuncia que su pago se hará en dos partes, advierte que el canal atraviesa una “delicada situación financiera” y expresa que “se ve en la necesidad urgente y necesaria de encontrar una solución económica”.

Este lunes el sindicato pidió una reunión con el departamento de Recursos Humanos y con el gerente general de Canal 12, Mateo Cardoso, que fue denegada. El sindicato “intentó en más de una oportunidad reunirse con las autoridades del canal para tener información sobre la reestructura de la empresa”, pero “la respuesta fue siempre negativa”, manifestó ADET en el comunicado.

Ante esto, el sindicato afirmó que “sus afiliados no asistirán a reunirse con Recursos Humanos hasta que la directiva no sea recibida por las autoridades del canal” y que “la medida de paro se mantiene hasta que lo defina la asamblea”.

Está prevista una instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el mediodía de este martes.