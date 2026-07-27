Asociación de Micro y Pequeñas Empresas presentó proyecto sobre productividad y diálogo en el sector

Los objetivos de la propuesta fueron mejorar la sostenibilidad empresarial, la calidad del diálogo social y la participación informada de estas empresas en los procesos de negociación colectiva.

La Asociación Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), cofinanciada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), realizó este lunes el lanzamiento de la primera edición del proyecto “Productividad y diálogo en las MYPE” (Promype). La iniciativa está orientada a fortalecer las capacidades productivas, organizacionales y de diálogo social de las micro y pequeñas empresas en el país.

De acuerdo a lo informado por Inefop, el proyecto está dirigido a quienes se desempeñan como empresarias/os al frente de micro y pequeñas empresas, mandos medios, personas trabajadoras en general y referentes gremiales vinculados al sector MYPE en distintas regiones del país. Además, “prevé una intervención en todo el territorio, que combina investigación aplicada, formación, asistencia técnica y desarrollo de herramientas prácticas para las MYPE”.

Dentro de los objetivos del proyecto, está “promover la incorporación de la productividad, la cooperación laboral y la evidencia técnica como elementos que contribuyan a mejorar la sostenibilidad empresarial, la calidad del diálogo social y la participación informada de las MYPE en los procesos de negociación colectiva”.

En el acto de lanzamiento participaron Miguel Venturiello, director general de Inefop, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el ministro Juan Castillo, Pablo Villar, presidente de Anmype, y Daniel Pérez, director de proyecto. Por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), asistió la directora Ximena Cidrás, mientras que por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), concurrió su director, Martín Briano.

En el cierre del acto, Juan Castillo precisó ante los presentes que “Anmype tiene miles de asociados en todo el Uruguay. Hay que hacer el mayor esfuerzo posible para trabajar en conjunto. Esto no es en desmedro de nadie. No es contra nadie. En realidad, es para fortalecer las herramientas y mecanismos existentes. Aplaudo esta iniciativa y esfuerzo”. Agregó, en referencia a Inefop, que “es el instituto que brinda herramientas”, y que “el Instituto reúne condiciones para brindar la posibilidad de construir políticas en defensa del empleo, de la industria nacional, de asistencia técnica a los trabajadores y a los empresarios en el país. No hay tantas instituciones u organismos con estas características”.

Posteriormente, el ministro de Trabajo comentó en rueda de prensa que “tenemos una gran expectativa. Desde el año pasado se está trabajando en poder concretar un proyecto de estas características, con uno de los sectores que más empleo generan en todo el país. Miles y miles de micro, pequeñas y medianas empresas se ven reflejadas a partir de este acuerdo, en donde se puede recorrer todo el territorio, para formar, capacitar e interactuar”.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa permite “conocer más de cada una de ellas, mejorar las relaciones laborales y tener un abordaje más técnico desde el punto de vista de los derechos laborales. Es decir, un gran diálogo social instalado en el territorio con esos actores”.