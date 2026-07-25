La Confederación de Sindicatos Industriales inició una gira nacional para promover la reducción de la jornada laboral

“Se continúa reivindicando que el año 2027 es el año de concretar una ley en el Parlamento para la reducción del tiempo de trabajo a 40 horas semanales”, expresó Danilo Dárdano.

Una delegación de la Confederación de Sindicatos Industriales comenzó a recorrer varios departamentos del país en el marco de la campaña “Más tiempo, más vida”, que fue lanzada el pasado 1° de julio con el propósito en busca de promover la reducción de la jornada laboral en distintos sectores de la actividad nacional.

El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, dijo a la diaria que el jueves hubo una presentación de la iniciativa en el departamento de Treinta y Tres; en dicha instancia también se llevó adelante una reunión con dirigentes de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya), así como también una recorrida en conjunto por algunas lugares de plantación.

Dárdano comentó que durante el mes de agosto se realizará una gira por los departamentos del litoral y también por Tacuarembó y Artigas. “La idea y el objetivo es recorrer todo el país para llegar a todos lados, para presentar la opinión y argumentos de la Confederación y, a la vez, recibir propuestas y aportes de cómo se podría implementar la iniciativa en distintos sectores”.

“Desde la Confederación de Sindicatos Industriales se continúa reivindicando que el año 2027 es el año de concretar una ley en el Parlamento para la reducción del tiempo de trabajo a 40 horas semanales”, expresó Dárdano.