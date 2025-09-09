La Justicia de Maldonado formalizó la investigación sobre el expresidente de la Junta Departamental Alexandro Infante, imputado por “un delito de fraude agravado en calidad de coautor, dos delitos de falsificación ideológica por funcionario público y un delito de abuso de funciones especialmente agravado”, todos en régimen de reiteración real entre sí. Como medida cautelar, se dispuso su arresto domiciliario total con tobillera electrónica.

Infante se presentó este lunes en la mañana ante la Justicia, tras permanecer prófugo desde el miércoles 3, cuando debió comparecer a la audiencia en la que se formalizó la investigación de otros dos expresidentes de la Junta, Darwin Correa y José Luis Sánchez.

En la audiencia realizada a partir de las 17.00 en el Centro de Justicia de Maldonado, el fiscal Jorge Vaz expuso que Infante, al igual que Correa, pagó por obras no realizadas en la Junta Departamental y usó facturas que un proveedor inexistente, Ramón Sosa, le prestó al exedil Sánchez. El dinero era depositado en una cuenta a nombre del hijo de Sánchez, quien luego lo transfería a una cuenta personal de su padre.

Infante, además, contrató a un allegado en forma directa y sin la debida justificación; aunque este sí realizó la tarea y cobró mediante un cheque, el pago se ejecutó utilizando una de las boletas que Sánchez consiguió con Sosa.

La defensa de Infante, a cargo de los abogados Nicolás Pereyra y Federico Graña, refutó la actuación del fiscal con argumentos similares a los planteados la semana pasada por los defensores de los otros dos imputados.

Basado en un informe del catedrático Augusto Durán Martínez que pagó la Junta Departamental en el marco de una comisión investigadora, Pereyra indicó que la acción de Infante no merece reproche penal y que sus actuaciones administrativas se ajustaron a derecho.

Los tres expresidentes blancos fueron formalizados a raíz de denuncias presentadas a fiscalía por ediles del Frente Amplio y por el director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, quien había recibido documentación clave a través de una persona allegada al exedil Sánchez.

Hasta la semana pasada, cuando el directorio del Partido Nacional les suspendió sus derechos partidarios, Infante era edil del Movimiento Maldonado y Correa era suplente del diputado Federico Casaretto, del sector Unión y Cambio.

Sánchez, en tanto, pertenecía al sector del diputado Diego Echeverría, pero, a raíz de su comprometida situación, no integró listas en las pasadas elecciones departamentales. Durante la audiencia que derivó en su formalización, el exedil dijo que se encuentra “desempleado”. Su defensor es el doctor Fernando Posada, socio de Bordes & Posada Servicios Legales.