La Justicia sigue sin conocer el paradero del edil y expresidente blanco de la Junta Departamental de Maldonado Alexandro Infante, líder del independiente Movimiento Maldonado, aliado electoral del senador herrerista Rodrigo Blás y referente del exsenador wilsonista Jorge Gandini en el departamento. Sobre él pesa un pedido de captura desde que faltó a la audiencia del miércoles 3, donde se formalizó la investigación de los expresidentes Darwin Correa y José Luis Sánchez por fraude agravado y falsificación ideológica.

Lo único que se sabe, a ciencia cierta, es que en las horas previas a la citación prevista para las 14.00 de este miércoles, Infante se embarcó a Buenos Aires; hacia dónde siguió todavía es una incógnita, indicaron a la diaria fuentes del caso. El misterio se ha prestado para diversas especulaciones. Entre los allegados nacionalistas de Infante, estiman que se fue a un país centroamericano. Las versiones pasean desde Costa Rica, donde un hermano de Infante regentea un restaurante, a El Salvador, porque en varias misiones y viajes hizo migas con figuras cercanas al gobierno de Bukele.

Por el momento, todo es especulación y, en cualquier caso, la policía no irá a buscarlo a aquellas latitudes. Las fuentes explicaron que se trata de un pedido de captura nacional. Los pedidos judiciales de captura internacional a través de la red Interpol deben atender criterios como la peligrosidad de la persona buscada y el tipo de delito que se le imputa. “No es lo mismo activar todo el sistema para perseguir a un narcotraficante o a un homicida, que a un edil que se defraudó a la administración pública por un puñado de dólares”, graficó una fuente. Una alerta roja, amarilla o azul de Interpol debe justificarse y, por el momento, el caso no encuadra en ellas, agregó.

En la fiscalía esperan con paciencia lo que ocurra en los próximos días o semanas. El mecanismo de búsqueda, en los hechos, está activado a través de Migraciones para el caso de que el edil prófugo regrese al país. En esa situación, sería detenido y conducido a una comisaría, para ser derivado ante el fiscal y la jueza, quienes deberían proceder a la audiencia de formalización y que, seguramente, dictaminarían una medida cautelar de prisión, explicaron las fuentes.

De paso, señalaron que “técnicamente” el imputado “no está fugado”, ya que no escapó de ningún centro donde estuviera detenido o recluido. En cambio, consideran que sí se le puede considerar “prófugo”, por ausentarse del país para evitar la audiencia donde se pediría su formalización.

Enroques en la Junta Departamental

A nivel político, más allá de la decisión del directorio nacionalista de retirar sus derechos partidarios a los tres imputados, no ha ocurrido gran cosa. El senador herrerista Rodrigo Blás (Unión y Cambio) se ha limitado a hacer consideraciones sobre la situación de Correa, un hombre de su riñón. Sin embargo, ha evitado expedirse sobre Infante, con quien alcanzó un acuerdo electoral para que el Movimiento Maldonado —considerado el tercer mayor sector blanco en el departamento— apoyara su candidatura a la IDM en mayo.

De esta alianza, también participó el exsenador Jorge Gandini con su sector nacional Por la Patria, del que Infante era referente departamental con el Movimiento Maldonado. Sin embargo, tampoco Por la Patria se expidió sobre la situación de su principal hombre en el departamento.

Producto de la alianza electoral con Blás, el Movimiento Maldonado consiguió una banca con una línea de suplentes también integrada por Unión y Cambio. Del mismo modo, la esposa de Infante, Maia González, integra la línea de ediles suplentes en una banca que pertenece al sector de Blás.

La presidenta de la Junta Departamental de Maldonado, Verónica Robaina, informó a la diaria que el lunes pasado (dos días antes de la audiencia judicial a la que no se presentó) Infante pidió una licencia por un año en el legislativo. Su primera suplente, María Alejandra Scasso (Unión y Cambio) pidió no ser convocada, por lo cual la titularidad quedará en manos de la edila Silvana Sentena (Movimiento Maldonado).

En tanto, el Movimiento Maldonado, expresó su “estupor” por la medida de su líder y afirmó que desconoce las razones por las que se ausentó de la justicia sin comunicarlo al grupo “como hubiera correspondido”. Por lo pronto, la secretaria de bancada del MM, Florencia Perazzoli, confirmó a la diaria que Infante estaba en uso de licencia y que su banca será ocupada por la edila Sentena. Añadió que, próximamente, tendrán una asamblea para evaluar el caso y reformular las actuaciones del MM, sobre todo en las comisiones donde participaba el líder.