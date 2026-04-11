La maternidad, sea concebida en pareja o en soledad, gestando o adoptando, nos atraviesa profundamente: atraviesa nuestro cuerpo, nuestros tiempos, reacomoda nuestra identidad y pone en tensión el deseo. Es un inmenso amor, pero también es cansancio, vulnerabilidad, estado de alerta constante y dudas. No hay una sola manera de vivir la maternidad; casi siempre están llenas de mandatos y culpas, pero todas terminamos encontrando, como podemos, nuestra falible pero propia forma de transitarla. Sobre maternar, hacer duelo y experimentar trata Mamá está acá, la que se estrenó el jueves como parte del Festival Cinematográfico del Uruguay y que estará en salas de cine a partir del 30 de abril.

Se trata del tercer largometraje de Adriana Loeff y Claudia Abend, las directoras de Hit y de la película, luego serie, La flor de la vida, que cuenta nuevamente con la producción de Agustina Chiarino.

La película toma como eje central los ensayos de la obra Hanami, unipersonal biográfico en el que Danna Liberman homenajea a su hijo Uriel, de vida breve, y entreteje tres microhistorias en torno a las maternidades de cuatro mujeres interconectadas por el proceso de crear juntas una obra de teatro. Para ello se animan a narrar sus historias íntimas de maternidad: la adopción en soledad de Paula Villalba (diseñadora de vestuario de la obra), la llegada de Primavera, la primera hija en una pareja de dos mamás –Jimena Márquez y María Luz Viera, directoras de la obra– y la lucha por la vida de un hijo en riesgo y el duelo materno de Danna. Cada una transita sus miedos, deseos y contradicciones, mientras entre todas se sostienen por una red en donde el arte y la vida empiezan a mezclarse.

En la primera escena, Danna se pregunta “¿Qué vamos a hacer con esta vida?”, una de las tantas que se harán durante todo este emocionante relato, que abarca los últimos meses de embarazo de Luz y Jimena (con una cesárea de urgencia que trastoca sus planes de parto natural), la decisión de adoptar y criar sola de Paula (y su dedicación y esfuerzo en la crianza de Lucas, un niño sensible que lucha con una dificultad para regular sus emociones) y el nacimiento de Uriel y todo el derrumbe que vino luego de su fallecimiento a los dos años. Fue en medio de este caos emocional que Danna escribió Hanami, una hermosa pieza autobiográfica que entrelaza la dureza del dolor y la muerte con la belleza inesperada que, a veces, surge de él.

Paula Villalba, Ximena Márquez, Danna Liberman y María Luz Viera.

Hay una idea y un sentir común en los tres relatos: desromantizar el rol de las madres. Se muestran sus oscuridades, el agotamiento crónico, la sobrecarga mental y los gigantescos niveles de paciencia y frustración que las madres manejamos en una sociedad que nos exige maternar como si no trabajáramos y trabajar como si no fuésemos madres. En todas las historias aparece la maternidad como salvataje mutuo, el amor por la vida por encima de todo y la potente certeza de que, una vez que se es madre, nunca más estaremos solas, con todo lo hermoso y asfixiante de esa idea.

A todas estas madres las atraviesa la incertidumbre, el exponerse al amor más grande de todos, pero también a dolores impensados; forman una red de contención de mujeres que salvan mujeres, amigas que salvan amigas y madres que salvan hijas. El duelo, la vulnerabilidad y la fuerza conviven, y ellas nos recuerdan que el apoyo no siempre hace ruido: a veces es simplemente tener a alguien cerca, sosteniendo con su presencia. Hay algo del duelo materno que parece invisible: Danna nos recuerda que a quien perdió a su esposa se le dice “viudo”, a quien perdió a sus padres se le dice “huérfano”, pero no hay manera de llamar a una madre que perdió a su hijo.

Mamá está acá es un bellísimo documental que entrelaza lo íntimo y lo creativo, la maternidad y el hacer artístico, la vida, la muerte, el duelo y su transformación en obra; un retrato del amor incondicional y de ese lazo invisible de amistad y sororidad entre mujeres que se sostienen entre sí. Entre la comedia y el drama y con el deseo de retratar la maternidad sin idealizaciones, navega en una de las experiencias más intensas de la vida que abre una brecha entre lo que soñaron y la realidad, muchas veces muy dura, que les toca habitar.