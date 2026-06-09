La “murga en filarmónica” vuelve al teatro Solís con tres nuevas funciones

La primera temporada de Celebrar: la murga en filarmónica ocupó una semana cerca de la primavera del 2025 en el teatro Solís y significó, como sucede cada vez más seguido, un ambicioso anticipo del tradicional carnaval uruguayo. Asimismo, su singular propuesta encontró lugar entre la agenda de las tradicionales actividades sinfónicas del mayor recinto escénico del Uruguay, y llamó la atención -y las buenas críticas- de un público mayormente murguero que llenó el teatro en sus cuatro funciones inaugurales.

“Con más de 50 artistas en escena, Celebrar fusiona la potencia de la murga uruguaya con la Orquesta Filarmónica de Montevideo”, anuncian desde la organización del colectivo artístico que vuelve a la cartelera capitalina esta semana.

Bajo la dirección de Edú Pitufo Lombardo y Martín García, el ensamble de murga y orquesta recorre clásicos murgueros y composiciones contemporáneas, con arreglos orquestales de Pablo Rey ideados especialmente para la ocasión. La puesta en escena vuelve a estar a cargo del cineasta Sebastián Bednarik y la dramaturgia pertenece a Vanessa Cánepa.

En intervalos del repertorio murguero, que incluye clásicos de todos los tiempos y un lugar especial para Contrafarsa y su legado, el actor y cupletero Imanol Sibes -figura Máxima del carnaval uruguayo en y ganador del primer premio de murgas con Doña Bastarda en 2025 y 226, nominado a Revelación Actoral en los Premios Florencio 2025 por su labor en Celebrar lleva adelante una historia de amor, memoria y pasión carnavalera que “emociona, sorprende, y celebra la identidad cultural del Uruguay”, y funciona como hilo conductor de la narración de corte musical.

Tablado otoñal

“Para mí es un gran privilegio poder compartir con este equipo multitudinario de artistas, ya sea el de las compañeras y compañeros del coro y también de la Filarmónica de Montevideo. Va a ser muy hermoso regresar al escenario con este equipo”, asegura Edú Pitufo Lombardo a la diaria. El músico, director y arreglista, llevó la batuta de Falta y Resto en el último Concurso oficial de carnaval.

Por su parte, el director de la Orquesta Filarmónica Martín García, cuenta que vivió con mucha emoción la primera temporada del espectáculo, y remarca el valor de trabajar junto a Pitufo “y ese coro magnífico que él conformó”. La experiencia, afirma el hombre de la batuta, “se completó con el público que se conmovió con apuesta músical y con la historia que se cuenta”.

“Lo que sucedió arriba del escenario fue verdaderamente arrollador”, señala Sibes. “Tengo imágenes muy latentes de compartir una mirada con algún compañero arriba del escenario y sentir que estaba pasando algo muy grande, o de ver los rostros del público y notar qué había llegado a una fibra muy íntima”, evoca.

Pablo Lolito Iribarne, bombista de La Gran Muñeca en el pasado carnaval, referente de la percusión uruguaya e integrante de la batería de esta murga, enfatiza la “mucha responsabilidad” que debió asumir su sección en la dinámica musical del colectivo. “Era el único soporte rítmico, también para la Filarmónica. Y a su vez, la batería es la que define la murga, por excelencia”, explica al recordar el debut en el Solís. “Me siento muy agradecido de ser parte de este proyecto”, dice el bombista e investigador musical.

“Tenemos mucho tiempo haciendo murga y no íbamos a hacer una cosa que esté fuera de eso”, reflexiona. “La apuesta es la de compartir canciones de las murgas con una musicalidad en formato de filarmónica que le da como un toque internacional, si se quiere”, comenta. “Lo nuestro vendría a ser lo popular, aunque nadie dice que las orquestas filarmónicas no puedan ser populares. En todo caso, es el encuentro de esas dos escuelas y lo vivimos con mucha alegría”.

La actriz y cantante Abril Pereira, cupletera de Celebrar, que también compartió plantel con Iribarne en La Gran Muñeca en la última fiesta de Momo, destaca “la comunión de murguistas de distintos conjuntos” que habilita este proyecto: “El carnaval del concurso tiende a distanciarnos y no hay mucho más que un saludo cuando te cruzás con tus colegas en el tablado. Acá se da la oportunidad de trabajar con gente a la que admirás y además podés convivir con muchas formas distintas de vivir el carnaval”, rescata.

De cara a las nuevas funciones, Iribarne se ubica en un lugar distinto y de mayor disfrute, y se entusiasma cuando menciona los momentos de la murga instrumental. “Siempre hay presión, porque uno sabe lo que el público va a buscar, y tenés que ir detrás de ese objetivo. El coro y la batería conviven con las cuerdas y los vientos, con matices y volúmenes, y eso implica un desafío muy grande. Por ahí viene la jugada”, dice.

En la misma sintonía, García habla de la alegría de este reestreno y agrega: “Te diría que volvemos con la confianza y la comodidad de un espectáculo que funciona. Eso eso te da una oportunidad de disfrute que a veces, con la adrenalina de la preparación y de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo nuevos, no llegás a permitirte”, reflexiona. “Este reencuentro nos permite disfrutar de un espectáculo que creamos y de un espacio que construimos”, concluye el director.

La vivencia respecto a temporada original es menos estresante, según comenta: “Lo estamos viviendo con la misma emoción con la misma alegría, pero con la confianza y te diría que hasta con la comodidad de saber que el espectáculo funciona y eso te da una oportunidad de disfrute que muchas veces con la adrenalina de estar montando espectáculos nuevos y de estar creando cosas nuevas y propuestas todo el tiempo no llegás a permitirte”.